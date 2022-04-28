5歲兒畫樂譜 周杰倫：心中有旋律？ 網誇：基因太強

周杰倫在IG罕見分享兒子Romeo近況，他在房外彈琴被愛妻昆凌叫進房間，發現五歲兒子竟在畫樂譜。（取材自Instagram）

台灣天王歌手周杰倫 和女星昆凌結婚多年，生下女兒Hathaway和兒子Romeo，今年1月又驚喜宣布有第三胎的好消息，一家子幸福美滿羨煞人。周杰倫的音樂創作才能，似乎也影響到孩子，原來日前他在社交平台分享看到五歲兒子Romeo的畫作，忍不住直呼嚇一跳，網友忍不住讚嘆：「哥的基因太強了。」

（取材自Instagram）

周杰倫很保護寶貝的兒女，至今不輕易讓小孩的正面公開曝光，全家福合照都會巧妙用圖案遮住臉蛋。

日前深夜在IG上分享一段影片，並透露在彈琴時，老婆昆凌忽然叫他趕快來看，進房一看兒子Romeo正在拿著一枝紅筆在白紙上畫畫，細看才發現不是單純的塗鴉，而是各種音符結合的樂譜，宛如像是在創作曲子一般，他靜靜的看著，最後還問了一句「你心中有旋律是不是」，周杰倫也坦承「講真的我真的嚇一跳」。

網友看了也紛紛覺得好奇「好想知道這彈出來是什麼」、「蜜歐哥是在幫爸爸寫歌嗎」，更大讚「有其父必有其子，有天赋」、「密歐哥也太有天賦了吧！隨他爸爸！」、「小小接班人」、「好厲害的才華」、「有其父必有其子」、「小寶貝都快寫出一首曲子了，爸爸的新專輯在哪裡」、「好想知道這彈出來是什麼」、「哥的基因太強了」。