曾之喬擁靈魂伴侶 尊重老公辰亦儒不搞曖昧

曾之喬坦承，她除了老公辰亦儒之外，也有不少靈魂伴侶。（記者王聰賢／攝影）

台灣女星曾之喬在新片「售命」演出單親媽媽，和鄰居傅孟柏有著依賴的曖昧情，現實生活中，她除了自己老公辰亦儒之外，也有不少靈魂伴侶，不過她認為還是要尊重另一半想法，不要製造自己和別人不舒服的局面。

她的感情路還算順，笑稱自己「雌雄同體」，有男女生的靈魂，很能辨別身邊的人是不是「渣男」或「綠茶婊」，她認為最厲害的就是「（那些人）都不知道自己是渣男還有綠茶婊」。很多事沒有故意卻讓事情發生了，她直說：「『我沒有那個意思』，這種最可怕。」

不過她覺得與其防範別人，還不如先了解自己，她說：「我從來不擔心，交往過對象去哪裡，或是跟誰做朋友，因為我覺得擔心沒有用，你沒辦法防你會碰到什麼樣的人、他會碰到什麼樣的人，如果他要一直被吸引過去，我有辦法說什麼嗎？我能做的只有他跟我聊起這朋友時，我的看法。」

她提到第一任男友曾有個「漏電機」女性好友，對方也是她很喜歡的人，只是會不時流露出「需要被保護」的行為，但她理性判斷：「她可能也不知道自己在做什麼，因為很多人缺乏安全感、缺乏愛。」

曾之喬對於感情、友情，甚至是陪朋友的小孩都很有原則，但對於「累」這件事就沒底線，笑稱：「因為自己不知道（累了）。」直到前陣子拍戲時大延遲，又趕著拍廣告，不斷循環超時，而一到彌留狀態她反而會答應所有要求，最後導致她一放鬆身體曝警訊，連續爆痘三、四個月，怎麼睡都睡不好，身體狀況差又影響心理，後來檢討自己，不能本末倒置，傷了身體也消耗熱情，她謙虛表示，自己無法號召大家改變環境，但可以先改變自己拍戲的小世界。