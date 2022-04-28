「獨臂刀王」王羽告別式 3女兒齊聚：父親成就還有我們

左至右王加露、王馨平、王美怡。（記者李政龍／攝影）

影星「獨臂刀王」王羽 5日病逝於台灣台北振興醫院，享壽80歲，當地時間28日上午10時在真理堂舉行告別追思會，他的女兒王馨平， 王加露， 王美怡齊聚，經過一小時結束儀式後也到場外接受訪問。一直在台灣陪伴王羽的二女兒王加露坦言：「我想我父親的終身成就不只金馬獎，還有我們（姊妹），他應該很驕傲。」

王馨平透露在今天送別父親時，她講道：「基本上我們都是感謝父親的，從小對我們的教導也是一樣的嚴厲，但是他其實是很有深意的，他希望我們三個女孩成長潔生自愛，長大都是好女孩，懂得禮數、懂得禮教，然後我們未來的婆家是會疼惜我們、愛我們，平常嚴格管教我們的深意，長大都理解了，所以我們三位剛剛在台上都是感激。」接著她對於疫情 期間還前來致意的親友表達感謝。

一直以來都在台灣打點父親生活的王加露則表示：「我只能說，我父親身體底子太好了，意志力堅強，雖然他現在走了，但他解脫了，去到更好的地方。」王加露也強調，父親不是孤獨的走，因為有她們在身邊，「我想我父親的終身成就不只金馬獎，還有我們（姊妹），他應該很驕傲」

由於三人舅舅曾江昨驟逝，被問到相關後事，她們也表示，以舅舅的家屬為主。