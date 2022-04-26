李榮浩偷吃「浪姐」女星？ 楊丞琳護夫：沒人信

李榮浩與楊丞琳結婚即將邁入三周年，卻傳出劈腿吉克隽逸。（取材自Instagram）

李榮浩、楊丞琳結婚即將邁入三周年，豈料微博 突然開始瘋傳李榮浩跟選秀節目出身的女星吉克隽逸關係不尋常，因此搞到跟楊丞琳離婚。眼見謠言瘋傳，李榮浩火大表示已經蒐集好證據，全權委託律師處理，楊丞琳跟著轉發安慰：「不氣不氣。太假了，根本沒人信。」

綜合媒體報導，李榮浩表示疫情 當下還有人在胡扯造謠，「放心，證據已經留存，律師正在處理，我讓你編八，大家一定注意防疫，散了吧。」吉克隽逸也發文說「假的」，雙方大動作闢謠，頗有槓上造謠者的決心。楊丞琳亦在吉克隽逸的微博回應「抱抱」，打破偷吃傳聞。

吉克隽逸亦在微博以兩個字回應偷吃傳聞：「假的」。（取材自微博）

李榮浩和楊丞琳2019年結婚，婚後受疫情影響，兩人分別在中國大陸及台灣，聚少離多成為常態。李榮浩日前上節目，自爆「300多天中只打過2次視訊」，但雙方的感情仍甜蜜。

報導指出，25日爆出李榮浩出軌女星吉克雋逸，事情發酵後也被挖出吉克雋逸曾在節目上承認自己是李榮浩的粉絲，引起熱議。

楊丞琳曾在「乘風破浪的姐姐2」中踢館成功，決賽前參賽選手們聚在宿舍吃飯，吉克隽逸突然自爆「我曾經好喜歡李榮浩老師」，一旁的楊丞琳一聽立刻苦笑：「然後現在突然間很討厭嗎？」

吉克雋逸亦在微博以兩個字回應偷吃傳聞：「假的」。（取材自微博）

接著，吉克隽逸才解釋，自己過去迷李榮浩迷到，曾經將男方的帥照設成自己的手機 桌面，直到後來對方宣布跟楊丞琳結婚，她立刻變臉「馬上不喜歡」，坦言心情就像「偶像塌房」一樣崩潰，讓一旁的楊丞琳再度爆笑，為老公反駁「妳這個現實的女人」。

最後，吉克隽逸坦言一直到在「乘風破浪的姐姐2」中認識了楊丞琳，才明白李榮浩娶走對方的原因，更直呼「10個李榮浩也會喜歡她」。這一片段曝光後，也吸引許多網友討論，尤其是楊丞琳講到李榮浩的各種表情，紛紛留言「女神講到老公表情亮了」、「吉克隽逸原來也是個追星女孩」、「這一段看到直接笑哭」，卻沒想到一年之後竟會傳出吉克隽逸與李榮浩的烏龍緋聞，而這一段畫面也再次受到關注。