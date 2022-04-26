李榮浩偷吃「浪姐」女星？ 楊丞琳護夫：沒人信
李榮浩、楊丞琳結婚即將邁入三周年，豈料微博突然開始瘋傳李榮浩跟選秀節目出身的女星吉克隽逸關係不尋常，因此搞到跟楊丞琳離婚。眼見謠言瘋傳，李榮浩火大表示已經蒐集好證據，全權委託律師處理，楊丞琳跟著轉發安慰：「不氣不氣。太假了，根本沒人信。」
綜合媒體報導，李榮浩表示疫情當下還有人在胡扯造謠，「放心，證據已經留存，律師正在處理，我讓你編八，大家一定注意防疫，散了吧。」吉克隽逸也發文說「假的」，雙方大動作闢謠，頗有槓上造謠者的決心。楊丞琳亦在吉克隽逸的微博回應「抱抱」，打破偷吃傳聞。
李榮浩和楊丞琳2019年結婚，婚後受疫情影響，兩人分別在中國大陸及台灣，聚少離多成為常態。李榮浩日前上節目，自爆「300多天中只打過2次視訊」，但雙方的感情仍甜蜜。
報導指出，25日爆出李榮浩出軌女星吉克雋逸，事情發酵後也被挖出吉克雋逸曾在節目上承認自己是李榮浩的粉絲，引起熱議。
楊丞琳曾在「乘風破浪的姐姐2」中踢館成功，決賽前參賽選手們聚在宿舍吃飯，吉克隽逸突然自爆「我曾經好喜歡李榮浩老師」，一旁的楊丞琳一聽立刻苦笑：「然後現在突然間很討厭嗎？」
接著，吉克隽逸才解釋，自己過去迷李榮浩迷到，曾經將男方的帥照設成自己的手機桌面，直到後來對方宣布跟楊丞琳結婚，她立刻變臉「馬上不喜歡」，坦言心情就像「偶像塌房」一樣崩潰，讓一旁的楊丞琳再度爆笑，為老公反駁「妳這個現實的女人」。
最後，吉克隽逸坦言一直到在「乘風破浪的姐姐2」中認識了楊丞琳，才明白李榮浩娶走對方的原因，更直呼「10個李榮浩也會喜歡她」。這一片段曝光後，也吸引許多網友討論，尤其是楊丞琳講到李榮浩的各種表情，紛紛留言「女神講到老公表情亮了」、「吉克隽逸原來也是個追星女孩」、「這一段看到直接笑哭」，卻沒想到一年之後竟會傳出吉克隽逸與李榮浩的烏龍緋聞，而這一段畫面也再次受到關注。
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