我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華生狂奔500米報警

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

「女人我最大」頻爆確診停錄 藍心湄好緊張

娛樂新聞組／綜合報導
「女人我最大」助理主持人卞慶華(右)也確診，藍心湄嚇到不敢出門。（本報資料照片）
「女人我最大」助理主持人卞慶華(右)也確診，藍心湄嚇到不敢出門。（本報資料照片）

台灣疫情持續擴大，讓人防不勝防，演藝圈確診人數也一路暴衝，這波疫情截至目前為止，包括日前的曾瑋中、李妍瑾、李燕、張郁捷、余秉諺、陳冠霖、楊銘威、蔡瑞雪，這兩天又爆出徐乃麟、徐凱希、胡釋安、美妝達人Kevin、王少偉、愛雅及卞慶華，短短不過一周，確診藝人人數已突破兩位數，演藝圈運作大受影響，這波病毒的傳染威力確實驚人。

TVBS「女人我最大」先是徐凱希確診，接著美妝達人Kevin也染疫，他表示得知徐凱希確診後，就立刻自主居家隔離，目前症狀包括喉嚨有點不舒服，肌肉有點痠痛，輕微發燒，其他一切都好；也是同場錄影的愛雅自主快篩是陰性，但她日前出現發燒、流鼻水等症狀，再做快篩已經由陰轉陽，PCR報告出爐也是陽性確診，她目前居家隔離，而她參與拍攝的TVBS「機智校園生活」分A、B兩組拍攝，跟愛雅接觸的B組全員快篩均為陰性，其他則維持正常拍攝，另外助理主持人卞慶華昨天傍晚也宣布確診。

對於「女大」確診者接二連三，主持人藍心湄坦言「我好緊張喔！」她表示目前身體狀況都很OK，只是她和確診者同台錄影，卻還沒收到匡列通知，她苦笑「是不是忘了我？」而「女大」目前暫停錄影，她也從21日起就沒有出門，「我關在家已經第三天了，連想去我家陽台整理菜園都不敢！」

疫情 肌肉

上一則

玩弄觀眾的心？傳「奇異博士2」其實沒湯姆克魯斯

下一則

劉德華追思顧寶明 難忘當年氣功治療 叮嚀別太拚

延伸閱讀

世界晚報／洛市捷運搶手機、刺傷乘客 嫌犯疑14歲少年

世界晚報／洛市捷運搶手機、刺傷乘客 嫌犯疑14歲少年
台將縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門 實施日待定

台將縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門 實施日待定
台灣演藝圈疫情洶洶 徐乃麟、王少偉紛確診

台灣演藝圈疫情洶洶 徐乃麟、王少偉紛確診
獎勵自我快篩 河北石家莊：陽性發錢

獎勵自我快篩 河北石家莊：陽性發錢

熱門新聞

鍾麗緹經常曬出全家福照片。（取材自IG）

鍾麗緹豪宅扭腰熱舞 曝光這款「富蒐藏」好吸睛　

2022-04-20 08:57
楊冪。圖／摘自微博

35歲楊冪久違現身 真實狀態驚人 胸前秀大片春光

2022-04-22 13:16
張庭和林瑞陽因涉及違法傳銷遭罰款。（本報資料照片）

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

2022-04-19 00:42
劉德華(右)的乾爹劉山本(左)3月病逝，多虧他出手幫忙，才得以順利辦後事。（取材自微博）

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

2022-04-17 10:55
班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲近日才宣布已訂婚。（路透資料照片）

太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次

2022-04-23 18:37
水原希子揭發名製片梅川治男的離譜行徑。(取材自Instagram)

水原希子性愛戲被逼「露毛」2小時淚訴拍片痛苦過程

2022-04-20 23:41

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班
「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手