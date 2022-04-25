「女人我最大」頻爆確診停錄 藍心湄好緊張

「女人我最大」助理主持人卞慶華(右)也確診，藍心湄嚇到不敢出門。（本報資料照片）

台灣疫情 持續擴大，讓人防不勝防，演藝圈確診人數也一路暴衝，這波疫情截至目前為止，包括日前的曾瑋中、李妍瑾、李燕、張郁捷、余秉諺、陳冠霖、楊銘威、蔡瑞雪，這兩天又爆出徐乃麟、徐凱希、胡釋安、美妝達人Kevin、王少偉、愛雅及卞慶華，短短不過一周，確診藝人人數已突破兩位數，演藝圈運作大受影響，這波病毒的傳染威力確實驚人。

TVBS「女人我最大」先是徐凱希確診，接著美妝達人Kevin也染疫，他表示得知徐凱希確診後，就立刻自主居家隔離，目前症狀包括喉嚨有點不舒服，肌肉 有點痠痛，輕微發燒，其他一切都好；也是同場錄影的愛雅自主快篩是陰性，但她日前出現發燒、流鼻水等症狀，再做快篩已經由陰轉陽，PCR報告出爐也是陽性確診，她目前居家隔離，而她參與拍攝的TVBS「機智校園生活」分A、B兩組拍攝，跟愛雅接觸的B組全員快篩均為陰性，其他則維持正常拍攝，另外助理主持人卞慶華昨天傍晚也宣布確診。

對於「女大」確診者接二連三，主持人藍心湄坦言「我好緊張喔！」她表示目前身體狀況都很OK，只是她和確診者同台錄影，卻還沒收到匡列通知，她苦笑「是不是忘了我？」而「女大」目前暫停錄影，她也從21日起就沒有出門，「我關在家已經第三天了，連想去我家陽台整理菜園都不敢！」