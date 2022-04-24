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劉畊宏髮夾彎：昆凌卸貨是誤會 鍵盤柯南：漏洞百出

記者王郁惠／綜合報導
劉畊宏爆料昆凌已卸貨，髮夾彎稱是誤會。（取材自微博）
劉畊宏爆料昆凌已卸貨，髮夾彎稱是誤會。（取材自微博）

台灣歌手周杰倫（周董）與老婆昆凌年初認懷第三胎，日前昆凌才在限動公布第三胎性別是小公主，次日周董好友劉畊宏於抖音帶操運動時，突爆料昆凌已於21日生產，不到半天又髮夾彎稱是「誤會」。

劉畊宏日前帶操音樂用周董的「陽光宅男」，突然與粉絲分享：「前天（21日）他女兒出生了，然後呢！我也恭喜他，昨天我們剛通過電話。」他原本是要強調周董知道他現在帶大家跳操，也替他感到開心，甚至大方要劉畊宏可以用他的音樂當BGM，不料劉畊宏卻提前公布昆凌已卸貨。

下午他在微博澄清表示：「誤會了…前天看了昆凌IG和媒體說官宣第三胎是女兒，昨天跟杰倫簡訊聯絡，恭喜他又有一個女兒，他也很開心，我以為是已經生了，所以…誤會了，『杰倫昆凌第三胎是女兒…而不是生了女兒』，不好意思…讓大家誤會了。」

雖髮夾彎稱是「誤會」，但鍵盤柯南也點出他發文的可疑點，包括昆凌是昨天於IG公布性別、並非前天；再來是影片中劉畊宏指日前和周董通電話，「誤會文」卻成簡訊聯絡，文章漏洞百出，質疑他根本想「亡羊補牢」，有網友酸道「這也可以？」、「尊重隱私，朋友之間也要有界限」、「周董是不是都怕接你電話了現在」。

隱私 周杰倫 抖音

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