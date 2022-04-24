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「一家團圓」6天7確診仍硬撐 若停拍將虧損百萬美元

記者杜沛學／綜合報導
李緻也確診新冠肺炎。（取材自臉書）
李緻也確診新冠肺炎。（取材自臉書）

疫情在台灣演藝圈炸開，尤其8點檔「一家團圓」短短六天已有四名演員、三名工作人員累計七例確診，但迄今沒停拍計畫，其實業界都了然於心，台語8點檔對三立電視來說有如「經濟命脈」，若停拍一個月，將損失超過3000萬元（新台幣，下同，約102.6萬美元）。

「一」劇除李燕、張郁婕、余秉諺等主要演員確診，陳冠霖高燒，日前再爆出飾演護理師的配角演員李緻前幾天就確診。三立尊重演員意願，若想請假的就會讓他們休息，每天都在改班表、劇本。

據悉，「一」劇每集製作費約125萬，含3次重播廣告收益近300萬，扣除成本，每集可為公司帶來100多萬收入，這還不包含冠名、置入、片頭片尾曲，若都算入，「一家團圓」只要停播一個月，三立就少賺3000萬以上，所以電視台政策是無論如何戲都得拍下去。

何如芸目前自主隔離，每天都快篩。（取材自臉書）
何如芸目前自主隔離，每天都快篩。（取材自臉書）

疫情持續爆，演員雖都打過疫苗，但並非每一個演員都毫無所懼上工，「一」劇演員之一何如芸就形容：「我不怕確診，那是走向共存必須經歷的過程，我只怕我變帶原者，傳染給別人。」自從劇組開始出現確診者後，她進過一次攝影棚，當天只拍攝三小時，但她「全副武裝」。

「我的婆婆怎麼那麼可愛」製作人陳慧玲舉南韓例子：「他們演員都做PCR檢測，有確診案例就請他隔離，其他人繼續拍。也因此韓劇產量都沒有掉，還不斷擴展版圖。」

疫情 檢測 疫苗

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