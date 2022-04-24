台灣演藝圈疫情洶洶 徐乃麟、王少偉紛確診

徐乃麟是綜藝大哥中第一個確診。（記者陳軍杉／攝影）

台灣疫情 升溫，演藝圈陸續出現多個確診案例，綜藝大哥大 徐乃麟日前跟圈外好友聚餐，不久後接獲友人確診消息，他最新報告出爐，確認遭到傳染。前5566成員、藝人王少偉日前深夜在IG自曝PCR檢測 結果是陽性，還笑稱自己追上這波流行。此外，胡瓜兒子胡釋安也傳出確診。

徐乃麟前天早上起床後就感覺喉嚨不太對勁，得知好友確診後，為了慎重起見他先向東森請假，並委託朋友協助購買快篩試劑。但快篩試劑目前缺貨，他乾脆直接前往醫院做PCR。

經紀公司證實他PCR篩檢結果為陽性，確定感染新冠肺炎，「目前身體沒太多不舒服，在家中進行隔離，謝謝大家的關心。」而和徐乃麟同住的太太也跟他同步染疫，夫妻倆一起面對病毒，目前兩人身體狀況均無大礙。

原本和徐乃麟同住的女兒、女婿、孫女早在兩周前搬出去，大兒子徐新洋更在半年前就沒住在家裡，因此都沒受到影響。徐乃麟已暫停手邊所有工作，和他一起主持「天才衝衝衝」的徐凱希也確診，兩人雙雙向節目告假。

此外，王少偉日前一早就在IG限動分享去做PCR，深夜公開PCR檢測結果是陽性，並寫道「謝謝大家，這波流行我追上了」，也透露目前身體狀況，體溫正常，沒有任何不適，所以將會「在家閉關自我修練，用平常心面對」。