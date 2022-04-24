我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情比上海輕卻封了60天 廣西東興發聲者遭警方恐嚇

勁球獎號碼出爐 4億頭獎是你嗎？

台灣演藝圈疫情洶洶 徐乃麟、王少偉紛確診

記者李姿瑩／綜合報導
徐乃麟是綜藝大哥中第一個確診。（記者陳軍杉／攝影）
徐乃麟是綜藝大哥中第一個確診。（記者陳軍杉／攝影）

台灣疫情升溫，演藝圈陸續出現多個確診案例，綜藝大哥大徐乃麟日前跟圈外好友聚餐，不久後接獲友人確診消息，他最新報告出爐，確認遭到傳染。前5566成員、藝人王少偉日前深夜在IG自曝PCR檢測結果是陽性，還笑稱自己追上這波流行。此外，胡瓜兒子胡釋安也傳出確診。

徐乃麟前天早上起床後就感覺喉嚨不太對勁，得知好友確診後，為了慎重起見他先向東森請假，並委託朋友協助購買快篩試劑。但快篩試劑目前缺貨，他乾脆直接前往醫院做PCR。

經紀公司證實他PCR篩檢結果為陽性，確定感染新冠肺炎，「目前身體沒太多不舒服，在家中進行隔離，謝謝大家的關心。」而和徐乃麟同住的太太也跟他同步染疫，夫妻倆一起面對病毒，目前兩人身體狀況均無大礙。

原本和徐乃麟同住的女兒、女婿、孫女早在兩周前搬出去，大兒子徐新洋更在半年前就沒住在家裡，因此都沒受到影響。徐乃麟已暫停手邊所有工作，和他一起主持「天才衝衝衝」的徐凱希也確診，兩人雙雙向節目告假。

此外，王少偉日前一早就在IG限動分享去做PCR，深夜公開PCR檢測結果是陽性，並寫道「謝謝大家，這波流行我追上了」，也透露目前身體狀況，體溫正常，沒有任何不適，所以將會「在家閉關自我修練，用平常心面對」。

檢測 疫情 哥大

上一則

「請叫我總監」 林更新、譚松韻鬥嘴鬥智鬥勇

下一則

王嘉爾登美Coachella音樂節 冰雕手臂吸睛狂增11萬粉絲

延伸閱讀

胡瓜隔離中、兒胡釋安確診 經紀人證實曝身體狀況

胡瓜隔離中、兒胡釋安確診 經紀人證實曝身體狀況
英病患死前505天檢測全陽性 創最長染疫記錄

英病患死前505天檢測全陽性 創最長染疫記錄
同桌確診者吃飯 徐乃麟被傳染新冠肺炎

同桌確診者吃飯 徐乃麟被傳染新冠肺炎
台灣「以篩代隔」 專家：解封必經之路

台灣「以篩代隔」 專家：解封必經之路

熱門新聞

穎兒減重20多斤在「山河月明」飾演明成祖仁孝皇后，說自己有「揚眉吐氣」的感覺。（取材自新京報）

甄嬛傳出場就被賜死…「山河月明」演皇后 穎兒揚眉吐氣

2022-04-16 06:27
鍾麗緹經常曬出全家福照片。（取材自IG）

鍾麗緹豪宅扭腰熱舞 曝光這款「富蒐藏」好吸睛　

2022-04-20 08:57
劉德華(右)的乾爹劉山本(左)3月病逝，多虧他出手幫忙，才得以順利辦後事。（取材自微博）

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

2022-04-17 10:55
張庭和林瑞陽因涉及違法傳銷遭罰款。（本報資料照片）

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

2022-04-19 00:42
Angelababy被指離婚後資源大不如前。(取材自微博)

Angelababy錄「跑男」被孤立？網酸離開黃曉明真不行

2022-04-15 02:30
Angelababy楊穎。(取材自微博)

Angelababy獨自出遊 素顏被捕獲拒與粉絲合照

2022-04-16 02:28

超人氣

更多 >
華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生
大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個
太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次

太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次
紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵

紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵
北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難

北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難