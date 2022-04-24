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顧寶明最後身影留舞台 劉德華難忘「氣功療傷」昔日情

記者陳慧貞／即時報導
顧寶明。（圖：果陀劇團提供）
顧寶明。（圖：果陀劇團提供）

台灣喜劇泰斗顧寶明上個月（3月）19日因心肺衰竭離世，享壽72歲，在家屬低調舉行過家祭後，「安可，顧寶明」追思會24日於台北福華國際文教會館2樓卓越堂舉行，演藝圈好友金士傑、導演朱延平、楊懷民上台致詞，劉德華跨海致現場花藝布置，並錄製影片致意，回憶當年合作拍片時「寶哥用氣功幫我治療」，台上播放「寶哥」精彩作品，最後身影留在舞台。

「安可，顧寶明！」紀念追思會。（記者沈昱嘉／攝影）
「安可，顧寶明！」紀念追思會。（記者沈昱嘉／攝影）

顧寶明演藝作品橫跨舞台劇、電視、電影，作品無數，追思會台上放上他大幅劇照，銀幕播放昔日作品，電影感十足，現場估計約200多名演藝圈好友、影迷觀賞他的「最後演出」，導演朱延平過去和顧寶明合作過多部電影，他受訪表示：「跟寶哥合作『大頭兵』等2、30部作品，他在片場就是開心果，還幫人家治病，了不起的寶哥，ㄧ路好走。」

朱延平出席「安可，顧寶明！」紀念追思會。（記者沈昱嘉／攝影）
朱延平出席「安可，顧寶明！」紀念追思會。（記者沈昱嘉／攝影）

楊懷民和顧寶明相識48年，「那年我24歲，和李立群、顧寶明因為參加舞台劇演出認識，後來一起考華視訓練班，報名的有4000多人，只錄取26個，我們當同學，一起互相切磋，培養很深的感情」，楊懷民哽咽道，第一次聽到顧寶明離世震驚、難過、不捨，經過兩個禮拜的沉澱後才變得平靜，「寶明一直在做他喜歡的事，沒有遺憾，我想李國修會組劇團，寶明參加他的劇團，將來我們都要上去，我們再參加，在天上一樣可以轟嗡烈烈，這樣想，我就把眼淚收起來了」。

金士傑說起好友，數度哽咽難開口，「他是我的好朋友，非常好的朋友，也是我非常羨慕的人，他的為人、工作能力，活著的狀態我很羨慕，沒看見他抱怨發牢騷，很難得很羨慕。」

金士傑出席「安可，顧寶明！」紀念追思會。（記者沈昱嘉／攝影）
金士傑出席「安可，顧寶明！」紀念追思會。（記者沈昱嘉／攝影）

郭子乾表示自己剛出道時，就是由寶哥與國修老師帶的，「這10多年來沒合作，但在屏風表演班時合作過幾部舞台劇，寶哥還身兼導演」，他寫下對寶哥說的話「生命中有你，幸會，一路好走」。

王偉忠出席「安可，顧寶明！」紀念追思會。（記者沈昱嘉／攝影）
王偉忠出席「安可，顧寶明！」紀念追思會。（記者沈昱嘉／攝影）

寇世勳出席「安可，顧寶明！」紀念追思會。（記者沈昱嘉／攝影）
寇世勳出席「安可，顧寶明！」紀念追思會。（記者沈昱嘉／攝影）

舞台劇 導演 電影

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