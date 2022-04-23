昆凌已生第3胎？ 與周杰倫再迎小公主

周杰倫(右)、昆凌(左)分享影片公布第三胎性別。（取材自Instagram）

台灣男歌手周杰倫 今年43歲生日，舉辦露營風派對兼公布寶寶性別，沒想到因昆凌親姊走漏風聲，在媒體詢問下，周杰倫也大方認了老婆昆凌喜懷第三胎，日前昆凌於IG限動分享當時派對影片結果，將喜迎小公主。周杰倫這回三寶也不透露預產期，業界盛傳昆凌將於6月生產，不料好友劉畊宏竟說溜嘴，爆料昆凌21日已生產。

劉畊宏22日晚在上海直播時，突然與粉絲分享：「21日他女兒出生了，然後呢！我也恭喜他，昨天我們剛通過電話。」他原本是要強調周杰倫知道他現在帶大家跳操，非常開心，不料卻成「豬隊友」，早洩昆凌已生產的消息。

昆凌上傳的影片中，只見女兒Hathaway和兒子Romeo站在前面，昆凌與周杰倫將黑色氣球戳破，並飛出大量粉色氣球，公布第三胎懷的是女生；有趣的是，戳破氣球的瞬間，姊姊Hathaway還嚇了一跳，弟弟則非常淡定，隨著粉色氣球滿天飛，昆凌洋溢幸福笑臉，並在影片上寫道「My Princess，Love you so much」。

昆凌12日在限動PO出粉嫩嬰兒服感謝廠商，寫道「I'm so ready for月子」，透露已進入備產階段，被問到昆凌是否已生產？周杰倫所屬杰威爾公司對此回應：「以藝人公布為主」。

周杰倫曾在豪宅中為女兒打造粉色城堡，如今再迎一位前世情人，粉絲恭喜之餘，紛紛打趣「女兒傻瓜持續上線」、「看來新專輯無望了」、「為了慶祝三胎，快發歌吧」。