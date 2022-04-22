Selina哭笑不得 鮮肉男友居然不認識張清芳

Selina讚男友是暖男，甜喊「他是我生命中的陽光」。(記者李政龍／攝影)

Selina陽光基金會記者會，以學姊身分鼓勵燒燙傷的病友，她在小S 節目上曾透露男友「小徐」形容她的傷疤宛如「美人魚魚鱗」，讓她非常動容，盛讚男友是暖男，放閃表示：「如果我是陽光，那他也是我生命裡的陽光。」

日前她帶小七歲的男友出席黃子佼壽宴時，不慎被拍到正面無罩照，導致男友長相曝光，引起熱議！Selina透露有給男友心理建設，甚至告訴他：「你不是典型帥哥，但你的帥我都懂。」提醒他媒體、網友言詞較嚴厲，要他不要往心裡去或是被激怒，她開玩笑說：「他不知道為什麼都很淡定，要不要大家試著傷害他看看？」

Selina以自身經歷鼓勵病友。(記者李政龍／攝影)

有趣的是，新聞出來後，男友很久沒聯絡的朋友還傳訊問他「Selina男友長得跟你好像」，男友心裡還想「對啊！就是我！」Selina認為戀情曝光後，她與男友的相處模式都沒有改變，也不避諱帶他出席親友聚會。

她談到某次受張清芳邀請到她家作客，她只告訴男友是要去「阿芳姐」家，沒想到聚會途中，男友落單與張清芳獨處，竟客氣問她「請問怎麼稱呼？」讓Selina哭笑不得，打趣若男友不是S.H.E粉絲的話，恐怕連Hebe和Ella都不認識。

被問到是否動念想婚？Selina表示自己與男友有共識，只希望認真過好每一天，有沒有名分約束不重要，而問到是否會想生小孩，Selina說：「我是覺得我40歲了還能夠有，也滿不錯的，看緣份囉！」由於她在等待媒體聯訪時，不時揉肚子、乍看頗有「孕」氣，她爆笑解釋：「那是脹氣啦！」