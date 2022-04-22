周潤發、鍾楚紅「秋天的童話」回歸 重溫女神美顏

周潤發（左）和鍾楚紅演出多次銀幕情侶，其中以「秋天的童話」最受觀眾喜愛。(圖：甲上提供)

港星周潤發 、鍾楚紅主演的浪漫愛情電影 「秋天的童話」，4K數位修復版即將重返大銀幕，該片35年前上映轟動一時，電影叫好又叫座，更讓發哥拿下生涯第二座金馬影帝。

電影當年在台上映時取名「流氓大亨」，性感女神鍾楚紅在片中化身為青春大學生，前往異鄉紐約讀書，發現原本和她談著遠距離戀愛的男友陳百強早已移情別戀，受到嚴重打擊、變得足不出戶，在周潤發的陪伴下慢慢療傷，開始獨立成長，兩人之間也漸漸生起一段曖昧情愫。

被譽為「東方瑪麗蓮夢露」的鍾楚紅，活躍影壇10年間推出60多部影視作品，其美貌被導演 徐克評為「媚，但不妖；艷，卻不俗」，巨星張國榮也曾公開表示，鍾楚紅是他最默契的好友，也是他心目中的性感女神。

該片不但創下票房佳績，還獲金馬獎最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳攝影、最佳原著劇本6項提名，最後由發哥拿下最佳男主角；此外，也奪下香港電影金像獎最佳電影、最佳編劇、最佳攝影3項獎，並入選香港電影金像獎協會百大華語電影；同時也讓鍾楚紅二度榮獲亞太影展影后。「秋天的童話」35周年4K數位修復版，即將在5月20日全台上映。