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胡宇威婚禮完才能生小孩 曾沛慈進度稍快：年底拚做人

記者杜沛學／台北報導
胡宇威（左）、曾沛慈都在1月時宣布喜訊，兩人合作的「親愛的亞當」也將播出。(圖:八大提供)
胡宇威（左）、曾沛慈都在1月時宣布喜訊，兩人合作的「親愛的亞當」也將播出。(圖:八大提供)

胡宇威、曾沛慈雙雙在1月中時宣布求婚成功、結婚宴客喜訊，巧的是兩人剛合作八大「親愛的亞當」拍攝，21日為戲宣傳合體，因劇中探討下一代基因問題，聊到孕育下一代話題，胡宇威表示一定要先登記結婚、辦婚禮，才會考慮生小孩；新婚的曾沛慈則說因工作排到年底，不太可能在今年，預計明年再開始好好「加油」。

兩人喜訊宣布隔沒幾天，曾沛慈透露原本就有邀請胡宇威出席婚禮，而胡宇威在公布喜訊前則在群組提前吊大家胃口：「今天有大事發生！」之後就已讀不回，讓大家一頭霧水狂猜，等到胡宇威公布後，整個群組都「炸掉」了，曾沛慈現場還叮嚀胡宇威：「要邀請我去你婚禮喔。」並透露自己辦婚禮時很緊張因疫情無法順利舉行。

胡宇威（左）、曾沛慈都在1月時宣布喜訊，兩人合作的「親愛的亞當」也將播出。(圖:...
胡宇威（左）、曾沛慈都在1月時宣布喜訊，兩人合作的「親愛的亞當」也將播出。(圖:八大提供)

曾沛慈也分享新手人妻最甜蜜的負擔，就是要為夫洗手作羹湯，因老公一句話：「喜歡吃太太煮的菜。」原本她是「黑暗料理」出名，現在開始精進廚藝，透露自己原本是煎荷包蛋都會黏在鍋子上，相當沮喪，現在則能成功一半，勉強說出拿手菜是馬鈴薯燉肉。胡宇威坦言也喜歡另一半為自己下廚，但他跟陳庭妮都是一起料理，覺得這樣的兩人時光很幸福。

另外，曾沛慈也甜誇老公很「可愛」，已經先預告不會看她演出親密戲，不過她原本就是保守的人，拍戲尺度本來就不會很大，也不會因婚後有所改變。

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