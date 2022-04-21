黃韻玲曬群星嫩照 懷念神隱24年陳淑樺

圖黃韻玲分享1992年的「滾石雜誌」照片，照片中如李宗盛、陳昇、林強等一字排開都是實力歌手。（取材自臉書）

台灣女星黃韻玲日前在社群 分享1992年的「滾石雜誌」照片，李宗盛、陳昇、林強等一字排開都是實力派，當中淡出歌壇24年的陳淑樺最令人懷念，黃韻玲回憶當年滾石常辦跨年演唱會，「我們會很習慣大家聚在一起拍大堆頭合照，有時母雞帶小雞，有時為巡迴演唱會拍，在滾石真的很像一個大家庭。」

陳淑樺淡出多年，最令人懷念。（圖：滾石提供）

歌手出身的她身兼創作人、作曲、編曲等各種角色，還擔任過唱片公司經營者，目前接任北流董事長，她說在音樂這條路上，很多前輩們給予指導，「當有一天我有能力、我有機會，我要像這些老師一樣無私帶領年輕人！例如智財權，希望大家更加敞開心胸去理解、努力，我們盡力著、加速地去完成！」

黃韻玲應邀分享分享進入音樂界的心路歷程和版權環境。（圖：黃韻玲提供）

她將在23日登場的「2022 World IP Day慶祝活動」分享進入音樂界的心路歷程和版權環境，坦言變化很大，「當時專輯唱酬就是新台幣5萬元（約1710美元），雖然自己寫詞曲，唱的部分就是5萬元。」直到國際唱片引進健全的版稅制度，她表示光是維護創作權益，就會開始出現不一樣的問題，「但這不應該是問題，當有一些事情需要解決，反而是讓這個事情順暢的一個過程。」