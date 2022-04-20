辛曉琪因疫取消演出 氣歌迷退票拿不到錢飆血壓

辛曉琪「回報以歌return in Songs」巡演台中場被歌迷控訴退票後未收到款項。（圖：辛曉琪提供）

台灣女歌手辛曉琪原訂去年5月在台中舉辦「回報以歌return in Songs」巡演，受到疫情 衝擊延期兩次，最後宣布取消，近期卻爆發歌迷沒收到主辦單位退款的爭議。對於歌迷抗議，辛曉琪日前首度打破沉默，表示自己有苦難言，「之前沒有親自回應，是不想把事情複雜化，身為單純演出之藝人，心中的難受絕不是外界能想像的。」

辛曉琪委託律師發表聲明，強調從未經手演唱會售票及款項等業務。（圖：辛曉琪提供）

眼見歌迷受屈，這段時間她絞盡腦汁尋求解決辦法，拜託台中朋友跑法院、積極諮詢律師等等忙到焦頭爛額，就醫出現高血壓 ，她正式委託律師發表聲明：「辛曉琪小姐是受三元素影藝有限公司邀約，參與海樂影業為主辦單位，以公益演唱會為名，擔任演唱會表演藝人。演唱會雖以辛曉琪『回報以歌』巡迴演唱名義，但演唱會所有事項包括接洽場地、售票業務等均是海樂影業與三元素影藝有限公司接洽，辛曉琪小姐僅受邀演出，從未經手演唱會售票及款項等業務。」

她同時透過聲明強烈要求海樂影業早日出面解決退費事項，同步建議消費者向各縣市消保官申訴或向法院提起民事求償，保障自身權益。

鑑於疫情反覆無常，她除做好防疫 措施，也會補足各類維他命、水，每天走5000步、每周3次有氧操外加「超慢跑」，堪稱防疫三寶。此外，她的工作也受疫情衝擊，合計取消近十場演出，讓她深感疫情所帶來的不確定性，也更加珍惜身旁的人事物。