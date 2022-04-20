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疫苗更毒？ 張瑞竹飛重災區上海也拒接種

記者楊起鳳／綜合報導
張瑞竹認為打疫苗會有後遺症。（圖：張瑞竹提供）
張瑞竹認為打疫苗會有後遺症。（圖：張瑞竹提供）

新冠肺炎疫情在台灣遍地開花，政府不斷宣導希望民眾注射疫苗，但以電影「魯冰花」老師一角走紅的女星張瑞竹卻持相反意見，堅持不打疫苗， 甚至近日飛重災區上海也不擔心，她說：「打進去身體的疫苗更毒，至今沒有人能證實疫苗對人體的後遺症，我認為這些都只是一種操作手法，打的多是安慰劑。」

張瑞竹當年以知名電影「魯冰花」老師一角走紅， 她近年醉心創作的人氣奇幻小說「永夜奧佩拉」，募資平台推出短短十多天就募款300多萬台幣（約10.2萬美元）。她飛上海就是將把電子書的內容應用成NFT。她說自己沒有打疫苗，飛抵上海沒有被海關刁難，而且預計兩個月後還要飛往澳洲進行山達基課程，但當地疫情嚴重，她說：「我應該會持無法施打疫苗的醫師證明，我不願意把毒打進自己身體，更不願成為人體實驗。」

張瑞竹說她並非沒有理由拒絕打，而是多項實驗和醫學證明目前開發的疫苗對人體並沒有真的幫助，很多施打過疫苗的人仍舊染疫。

她說她平日也會到外面用餐，沒打疫苗有一套自己防護法，如果感覺到肺部不舒服，她會在空氣中噴次氯酸水，也會在家中加裝遠紅外線燈曝曬，並補充維他命和營養，提升自己的免疫力。

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