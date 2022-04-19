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2歲童染疫離世 徐佳瑩心碎「我們抱一抱」送別逼哭全網

記者林士傑／即時報導
徐佳瑩發文悼念染疫過世的2歲男童。取材自臉書
徐佳瑩發文悼念染疫過世的2歲男童。取材自臉書

新冠肺炎疫情再度升溫，當中新北的2歲染疫男童14日確診送醫，19日凌晨逝世，身為人母的台灣女星徐佳瑩相當不捨，在臉書分享自彈自唱的影片說：「小小的靈魂在臨走前看到自己臉上的呼吸器會不會覺得很像大象，沒有爸爸、媽媽抱抱會不會太害怕。」讓人鼻酸。

徐佳瑩坦言看到新聞當下心都碎了，自己很難不感同身受，希望未來不會再發生類似案例。她改編兒歌「大象」，唱著「媽媽說不要害怕，來我的夢中抱爆，媽媽說你是最漂亮的小孩，轉身去玩吧，我永遠最愛的小孩」，期間一度哽咽，她的真摯情感讓超過1.5萬名網友都掉下淚水，直說「聽了立刻噴淚」、「真的很心疼，眼淚停不下來」。

2歲男童14日到院時意識不清、高燒且生命徵象不穩定，院方當下執行緊急插管，隨即送至負壓加護病房進行搶救。當時多項檢驗報告指標呈現異常，包括肝臟功能嚴重異常、全血球數量低下，腦幹呈現瀰漫性水腫，病程快速且症狀罕見。男童因急性新冠病毒感染併發敗血症，導致腦幹腦炎，於4月19日凌晨03時46分在父母陪伴下辭世。

影片來源：臉書

疫情 臉書 新冠肺炎

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