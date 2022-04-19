陳柏霖愛情長跑10年 罕談女友「日常」

陳柏霖出席國家地理頻道「探尋森林的無限可能」活動，分享保育重要性活動。（記者沈昱嘉／攝影）

陳柏霖近期主持實境節目「極島森林」，邀請好友桂綸鎂、郭雪芙、劉冠廷、謝欣穎個別展開探索旅程，他以國家地理頻道保育大使身分出席活動，除了分享錄製節目經歷，還罕見提及小7歲女友、女團「Popu Lady」成員庭瑄（原藝名：庭萱）。

綜合媒體報導，陳柏霖擔任「極島森林」主持人，在沒有劇本的狀況下，邀請4位好朋友一起冒險，連要去哪裡都不知道，也不知道會發生什麼事，但必須在有限的經費下要完成指令，他笑說因為節目關係，讓他發現好友們各各技能不同，以後如果要出去玩，就會知道要邀誰去哪個地點玩最適合。

而他上月被拍到幫女友庭瑄慶生，至於是否有準備驚喜？陳柏霖說：「就像你們看到的那樣，我們相處很日常。」被記者調侃腳程很快，他笑說：「因為我有登山的經驗，所以走路會快一點，所以要跟我的要去鍛鍊一下。」逗趣言論笑翻全場。

至於之後會不會邀請女友庭萱一起登山運動，他幽默表示，「之後有機會再一起去健行，到時再看你們拍不拍得到。」雖然對於感情不願多談，但用「很自然的日常」形容當下狀況，看得出愛情長跑10年感情依舊甜蜜。