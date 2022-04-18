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台塑長孫王泉仁妻曬兒照 被爆將籌錢了結豪門婚

記者林怡秀／即時報導
麻衣近來積極經營社群，和粉絲互動。（取材自Instagram）
麻衣近來積極經營社群，和粉絲互動。（取材自Instagram）

曾在台灣演藝圈發展的日本女星麻衣，2014年和台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁結婚，成為豪門媳婦，不料2017年爆出婚變，去年更傳出王泉仁與新歡空姐又產下一子，麻衣罕見在社群發聲表示沒有離婚，她昨天曬出和兒子「小王子」的母子照，上小學的小王子明顯抽高，麻衣則一身素雅打扮，據「CTWANT」報導，她密謀重返演藝圈工作，打算籌錢和王家打官司，了結這段名存實亡的婚姻。

麻衣18日一連發兩篇圖文，其中一張照片小王子穿著制服，抬頭跟麻衣說話，這也是小王子難得的全身照，雖然仍沒有正面入鏡，但看得出小王子面貌清秀。麻衣則穿著白色V領紗質上衣，搭配過膝窄裙，她表示日本媽媽接送小孩的穿搭似乎都有「潛規則」，她還在研究當中。

麻衣（左）接送兒子上下學，兒子看來明顯抽高。（取材自Instagram）
麻衣（左）接送兒子上下學，兒子看來明顯抽高。（取材自Instagram）

另一張照片則是麻衣穿著低胸細肩帶上衣，眼神迷濛看向鏡頭，充滿熟女魅力，她寫「拿回自己和自信，不用怕，因為妳有在不斷的努力，不用怕，因為妳有滿滿的愛」，似乎是在為準備復出的自己加油打氣。

「CTWANT」報導指麻衣和王家的豪門婚姻已進入司法程序，預計上半年開庭，而面對王家的雄厚財力，考慮到未來勢必付出一筆可觀的律師費用，因此她準備復出演藝圈，請熟悉日本演藝圈的好姊妹當經紀人兼智囊團，從她開始積極經營社群，便可看出蛛絲馬跡。

日本 社群

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