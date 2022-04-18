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徐若瑄被酸書念少 丁寧怒嗆：酸別人前還是想一下比較好

娛樂新聞組／綜合報導
徐若瑄被酸書念得少。（取材自Instagram）
徐若瑄被酸書念得少。（取材自Instagram）

台灣女星徐若瑄下個月將在小巨蛋舉辦演唱會，近來卻引來不少批評，這讓資深女星丁寧看不下去，跳出來替她說話，更反嗆酸民：「酸別人之前真的還是想一下比較好」。

丁寧透露，看到批評徐若瑄的內容，當中最看不下去的就是說徐若瑄書讀得少，「酸別人之前真的還是想一下比較好」。她透露，徐若瑄當年因為生長在單親家庭，媽媽要養三個孩子房租也常付不出來，徐若瑄更為了一台摩托車參加選秀節目，而且14歲就開始打工，「她覺得現在家裡需要錢，這個比較重要，書以後再念」。如今，徐若瑄也已在碩士班畢業。

另外，徐若瑄當年宣布自世新大學上海碩專班畢業，但她的畢業論文「自己寫自己」，一度引發大眾熱議。她事後回應，她認為大家誤解了「技術報告」、「學術論文」的不同，也希望有心想闖演藝圈的朋友可以去看看她的畢業論文。

徐若瑄表示，自己選擇用「技術報告」來做論文，就是因為以自身30年經驗和本身在做的事情是「最擅長」且擁有「最多資源」，研究結果對自己的幫助也是最有意義的，所以選擇以演藝圈這個範圍。之所以為拿自己為範例，就是怕以他人為案例擔心說錯寫錯，於是在指導教授同意下，才會寫自己。

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