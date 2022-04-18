「綜藝大集合」有確診者 胡瓜、阿翔急快篩

「綜藝大集合」傳出有確診者參加錄影，胡瓜(左)、阿翔已快篩檢測。（圖：民視提供）

台灣新冠疫情 升溫，演藝圈難以倖免。民視「綜藝大集合」日前赴嘉義縣大林鎮聖賢宮錄影，傳出有確診者參加該場錄影且未戴口罩，而該確診者也曾到張惠妹的小巨蛋演唱會現場，據知該確診者是台語歌手曾瑋中，對此，經紀公司證實他已確診，目前身體並無不適，且配合疫調隔離中。

去年底「綜藝大集合」才解封，從棚內改至戶外錄影，豈料近來疫情再次升溫，直接衝擊藝人和民眾的健康。其實聖賢宮在錄影前，已在臉書粉絲頁提醒民眾，未打滿兩劑疫苗者不能進入，並需要提供健保 卡或小黃卡備查，但仍難敵新冠病毒入侵。

傳出節目確診者是曾瑋中後，其所屬公司表示，他8日參加阿妹演唱會後有確診者，已於10日做居家快篩，結果為陰性，13日以特別來賓身分，參加「大集合」，並未進行遊戲。而目前主持人胡瓜、阿翔等也已快篩檢測 ，民視表示：「經與製作單位連繫，表示全部藝人與工作人員已完成快篩且皆為陰性，後續將持續注意。」

胡瓜陷染疾危機，所幸快篩結果是陰性，老婆丁柔安也對外向大眾感謝關心，至於節目後續是否再重回棚內錄影？據工作人員表示，目前並無此規畫，但會隨疫情和政府規定做浮動調整。