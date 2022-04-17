張惠妹邀素人嘉賓 黃子佼讚點子妙 背後故事動人

黃子佼認為aMEI在挑嘉賓用了素人，點子非常棒。（本報資料照片）

天后張惠妹（aMEI）時隔7年以「ASMR」演唱會重返台北小巨蛋殿堂，12場坐無虛席，在杜篤之大師設計下，首度在場內架設11.1聲道杜比環繞音效，以超過3億總成本打造沉浸式饗宴，儘管沒有絢麗機關、藝人嘉賓、舞者、煙火特效或紙花襯托，而是回歸到aMEI音樂本身，知名音樂人陳建騏讚嘆：「沒有這些效果加成，僅透過歌聲就能感受出aMEI要表達的情感，這就是『風靡』。」

陳建騏注意到aMEI在舞曲、搖滾曲風的演奏使用極少的中低音背後的用心。（本報資料照片）

aMEI的神級唱功已不容質疑，陳建騏觀察到aMEI經過近幾年的沉澱，歌聲更穠纖合度，傳達不同情感的功力更為成熟，「要完全表達這樣子火熱又冰冷的感覺，是非常不簡單的」，且在杜比音效的輔佐下，讓「ASMR」故事概念貫徹完整，從開場到結束，都可感覺到aMEI在耳邊的呢喃，且全程燈光在觀眾席微微發光，讓全場都是演出的一部分。以音樂面來說，過去high歌會大量使用中低音以增加聽者感官的刺激與飽滿，他發現aMEI在舞曲、搖滾曲風的演奏使用極少的中低音，從這點可感覺出製作團隊在「減震」方面下的苦心。

而黃子佼對於aMEI歌單的編排覺得很有意思，依然唱了大家耳熟能詳的歌曲，但也透過5位合音天使 帶領全場粉絲一起唱，「我覺得很有愛，用Live的方式去表現，也給這些人表演機會」；徵選「素人嘉賓」的Idea也讓他讚不絕口，「確實嘉賓哏已經是各大演唱會的一種障礙了」，而素人嘉賓與aMEI間的故事是最貼近粉絲的心。他談到過去演唱會aMEI與阿密特的曲風都會刻意分裂出來，但這次感覺是Mix在一起，「也挺好的，就是會更流暢，尤其阿密特有的時候比較猛一點，現在這時代可能需要更多的療癒、更多溫暖開心的事情。」

郭蘅祈（郭子）身兼演唱會導演 、歌手等身分，他也是aMEI作品「原來你什麼都不要」的作曲者，這次朝聖演唱會後，他大讚張惠妹再創新標竿，他說：「aMEI找到她新的方向，唱歌不是一件有壓力的事，她已經沉浸在其中了。」她的完美狀態是首劑強心針，再來硬體配備齊全、舊歌翻新都為演出加分，即便沒有過多的大動作與舞者，單靠聲音以及燈光變換就創造出舞動感。他最驚喜的是aMEI演繹慢歌注意到許多細節，忍不住讚嘆「她真的又進步了」。