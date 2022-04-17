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ASMR巡演落幕 阿妹狀態滿分 12場唱不過癮

記者林士傑／綜合報導
張惠妹在「ASMR」世界巡演獻唱「三月」、「身後」，逼哭不少觀眾。（圖：聲動娛樂提供）
張惠妹在「ASMR」世界巡演獻唱「三月」、「身後」，逼哭不少觀眾。（圖：聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）月初在小巨蛋展開第9套個人巡演，總共12場的「ASMR」世界巡演落幕了，一舉刷新個人紀錄，並締造華語女歌手在小巨蛋開唱的新標竿，封麥的江蕙以17場穩坐台語女歌手王位，成績迄今無人能敵。不過阿妹唱完12場覺得太快了，尤其狀態逼近滿分，經紀人陳鎮川（川哥）不禁打趣：「早知道中間就不要休息那麼多天。」

阿妹這回一直強調每場毫無保留，希望觀眾能夠全心投入，唱完「偏執面」後，因為即將結束，她連呼2次「不可能」，有人喊說30周年開30場，讓她不禁脫口好害怕，「其實我已經開始害怕明天，你們應該很難想像每次演唱會完，好像靈魂沒有回到本人身上的感覺，已經掏空了。」全力以赴換來好評如潮，她不忘向所有觀眾致謝，感性喊話：「我一輩子都會記得，不管是每個演出瞬間，或是你們每一張戴著口罩的臉。」

隔了7年再返小巨蛋，阿妹與團隊各種配套措施做好做滿，無奈仍被捲進事端，她坦言有太多壓力、困難以及想像不到的問題，每天都要心理建設，令人心疼。前11場一旦要唱加入古調的「姊妹」，她總不忘Cue在台下的媽媽，表示是媽媽給予力量，她約媽媽會後吃慶功宴，媽媽不諳華語聽成「去公園」，讓同仁笑成一團，此外男友Sam同樣全勤，給予阿妹愛的力量。

「ASMR」世界巡演包含燈光、舞台是為小巨蛋量身打造，正因是獨一無二的饗宴，一唱完便成絕響，川哥坦言沉浸式主題不適用在戶外場地，未來其他場地均要重新設計、構思，他說：「其他縣市很樂意去，但是沒有體育館。」言下之意代表高雄巨蛋仍是首選。面對各種加場聲浪，川哥透露下個月會去看高雄巨蛋檔期，倘若順利談妥，最快會是年底或者明年初。

張惠妹「ASMR」世界巡演在小巨蛋暫時畫下一個句點。（圖：聲動娛樂提供）
張惠妹「ASMR」世界巡演在小巨蛋暫時畫下一個句點。（圖：聲動娛樂提供）

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