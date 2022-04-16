賈靜雯關廁所放空 認了婚姻可能成為浪漫墳墓

賈靜雯透露和孩子成功溝通一件事情後，都會在內心幫自己拍手。(圖:MilkX Taiwan提供)

現階段的賈靜雯被視為事業、家庭兩得意的人生勝利組，她接受雜誌訪問時，被問到婚姻是戀愛的墳墓還是嶄新的浪漫故事？回答：「這件事不是兩極的選擇回答，因為它們往往是並存的。我認為結婚是需要一段浪漫的過程、一份非要不可的衝動去觸發，而婚姻有那麼一點點會變成浪漫的墳墓。」

賈靜雯繼續表示：「婚姻之中愛情會一直存在，只是可能不再以浪漫的面向表現了，也許有那麼一天愛情自然而然昇華為 再也無法分割的親情，不再充斥熱戀時的絢爛夢幻。而浪漫是需要被精心創造的，但隨著婚姻、隨著人生比重調配，我們都有可能不再總是聚焦於浪漫了。」並形容：「步入婚姻、共組家庭後，有一天慢慢地走向浪漫的墳墓，但是彼此經營灌溉，那塊墓地會開出意想不到的繽紛花朵。」

賈靜雯認為「母親」的角色是自己的天職。(圖:MilkX Taiwan提供)

受訪時賈靜雯多次提到，「母親」的角色有如她的「天職」，她非常樂在其中，「在這角色遇上的任何狀況我都可以找到方法迎接。當我跟孩子溝通了一些話或是發生事情後的處理，我都會默默在內心給自己拍手、覺得自己怎麼那麼有作為母親的智慧，身為她們的母親，不只是讓她們快樂健康的成長，在過程之中我也感受到她們給我的及我給自己的信心與快樂。」

賈靜雯認為，現階段的自己「各面向都滿足也知足」、「目前為止把人生經營得精彩沒有遺憾」。至於在工作與家庭同時忙碌的狀態，會如何規劃或掌控「ME TIME」？她表示：「有時候我感覺到自己特別疲累、但小孩們同時間又處於情緒高漲狀態有可能會讓我更加疲累，我會直說我需要一點點自己的空間，我會在廁所整理事物或放空思緒一下，所以當我關在廁所的時候，她們能明白那就是媽媽需要一點『ME TIME』的緩衝片刻。」