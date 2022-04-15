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分析／台美關係躍進？國際現實堅若磐石

許瑋甯10天沒見到邱澤 罕見放閃：相信會一直甜蜜

記者陳建嘉／台北報導
許瑋甯跟老公邱澤工作滿檔，目前未有懷孕計畫。(記者吳致碩／攝影)
許瑋甯跟老公邱澤工作滿檔，目前未有懷孕計畫。(記者吳致碩／攝影)

許瑋甯邱澤去年12月結婚之後，一舉一動都引起外界關注，許瑋甯15日出席咖啡品牌環保活動，並露出小蠻腰強調沒有懷孕，提到婚後生活，她開心表示婚後生活如常，沒有太大不同，「我們本來就是低調不會多說的個性，只是靜靜的享受歲月靜好的感覺」。

許瑋甯目前新戲都已殺青，下半年應該會開始忙宣傳，結果就換邱澤復工，還跑到台中拍攝，而她因為不會去探班，目前2人已有10天不見，但也沒有備孕計畫，「因為下半年還有一些零星拍攝，還有宣傳行程要跑」，至於是否要辦婚宴，她坦言必須視疫情而定，「疫情最近滿嚴重，關係著大家的生活步調習慣，而且還要看整體環境跟彼此工作」。

來源:聯合影音

結婚至今，許瑋甯未與邱澤吵過架，頂多就是意見不合時沉默，「其實相處蠻舒服的啦，但還不像是老夫老妻，總之過程都是自己感受的」，並說不會受到時間影響，決定兩人未來的方向，「而我相信一直都會這麼甜蜜的」。

由於是出席環保活動，許瑋甯提到自己物質欲望不高，時常斷捨離，定期清理衣櫃，衣服穿來穿去都是那幾件，「不然多買了不穿也是浪費」，問她是否會清理老公邱澤的衣櫃？她認為這是隱私，不會主動觸碰，「不過我們很多方面都很像，打開他的衣櫃，會以為是自己的衣櫃。他的東西也都很極簡。」

許瑋甯證實已有10天沒見到老公邱澤。(記者吳致碩／攝影)
許瑋甯證實已有10天沒見到老公邱澤。(記者吳致碩／攝影)

許瑋甯 邱澤 疫情

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