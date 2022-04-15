「華燈初上」性侵戲 她1個月走不出來 見伊正怕怕

何思靜（右）和伊正拍完性侵戲，一個月走不出來。(圖:Netflix)

在夯劇「華燈初上」中演出蘇慶儀少女時代的新人何思靜，14日出席媒體見面會，宣布加盟星空飛騰，成為周興哲的小師妹。她透露「華燈初上」是她第一部影集，片中最震撼的一幕是她慘遭繼父伊正性侵 ，雖然拍得極為保守，卻讓她足足一個月走不出來。

提到和伊正那段性侵戲，何思靜說那段真的是很可怕：「那場是我拍戲以來有點小走不出來的一場戲，隔天我和媽媽去運動，我在跑步結果腦中一直浮現慶儀的第一視角，一上車就爆哭。」但她也說伊正是個很好的人，每次拍完都會輕輕拍她的肩讓她安心。

拍攝前她特地去看書，體會性侵女生的心理狀態，覺得蘇慶儀真的很可憐，拍完後看到伊正還會害怕，笑說：「我媽很愛看八點檔，結果我看到伊正哥怎麼又演這樣的角色，怎麼到處都是文雄叔叔。」那陣子她心情低落憂鬱，連朋友邀約都拒絕，自己弄成很孤單，花了一個多月才慢慢走出來。

何思靜透露高中時期也曾碰過超怪的人，在士林捷運 站後面一個超大停車場，遇到一個男的擋住他的去路，告知有一個很賺錢很快的機會，還要交換line，她為了脫身加了對方line然後馬上逃回家立刻封鎖對方。她說未來拍戲的尺度就是三點不露，最多只能背部全裸。