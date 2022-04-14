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趙傳離婚12年拒再婚 身分證配偶欄還留前妻名字

記者許晉榮／即時報導
趙傳14日宣布重啟「人生大夢」演唱會。(記者李政龍／攝影)
趙傳14日宣布重啟「人生大夢」演唱會。(記者李政龍／攝影)

自許「老不休」的趙傳將於8月27日重啟被疫情延宕一年的「人生大夢」演唱會，14日記者會上他高唱同名主打「人生大夢」，期許自己人生六十才開始「活到老、唱到老」。

不過他也坦言對疫情狀況反覆仍擔心不已，「很怕自己變成放羊的孩子，如果到最後取消，還是會擔心。」但他仍堅信不會延期，現在防疫政策大方向趨向開放，只希望疫情能慢慢趨向緩和，大家健康地來看演唱會。

他近來為演唱積極鍛鍊體能，自豪各方面狀態都算不錯，被問到有無跟女生約會？他笑笑回答說：「目前沒有固定對象，但有異性朋友，還不到特殊關係。」趙傳笑著透露會跟這些異性朋友偶爾去喝喝咖啡，且年齡從熟女到20幾歲的嫩妹都有，難道沒有想再更進一步？趙傳開懷大笑：「現在工作比較忙，大家不能常碰面，但我很歡迎這些女性朋友來看。」邊開玩笑：「我想應該彼此不會尷尬，因為她們自己會分開坐。」

趙傳14日宣布重啟「人生大夢」演唱會。(記者李政龍／攝影)
趙傳14日宣布重啟「人生大夢」演唱會。(記者李政龍／攝影)

儘管與陸籍妻子李秉蓁離婚已12年，對於再迎第二春，趙傳坦言不會這麼快進入另一段婚姻生活，更點出離婚主因竟是生活習慣的差異太大，「像我都晚睡，大概3、4點睡，然後中午起床。她去上班我還在睡，她睡了我還沒睡，久而久之會有摩擦。」

即便雙方離婚多年，趙傳的身分證「配偶欄」至今還是保留前妻名字，他說：「平常瑣事實在太多，導致後來忘了去辦換證，會知道沒辦還是我前妻飛來台灣辦證件時，我才被通知說要辦。」

他對再婚態度不算積極，孩子會希望他再交女友嗎？趙傳說：「小孩是一關，要說服他們，叫阿姨或什麼的稱呼，要他們理解是個問題。每個人都是獨立個體，他們也要尊重我選擇的立場。離婚到現在都十幾年了，坦白說孩子也是我無法進入另一段關係的原因。」

說著聊著，提及人在日本的大女兒，趙傳語帶不捨：「大女兒因為疫情無法回台灣，結果前陣子就收到戶政事務所通知被除籍，她因為疫情關係，沒有入出境紀錄，已自動被除籍，要恢復辦臨時申請護照，才能再入境。」

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