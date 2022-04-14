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全心照顧2寶 江宏傑10年後才考慮第二春

記者王郁惠／綜合報導
江宏傑現身自己投資的乒乓吧開幕記者會。（記者王聰賢／攝影）
江宏傑現身自己投資的乒乓吧開幕記者會。（記者王聰賢／攝影）

江宏傑投資的乒乓吧日前開幕，4歲女兒Aila醬與3歲兒子Kou君在試營運期間已搶先體驗，玩得不亦樂乎，家庭、事業、球館三頭燒，問到有時間談戀愛？他雖強調沒封閉內心，但也語出驚人表示：「可能十年以後吧！真的覺得事業狀態未到，也要為小孩負責。」

福原愛。（取材自微博）
福原愛。（取材自微博）

兒子4月剛過3歲生日，他證實前妻福原愛有視訊祝賀，每天睡前也都會與小孩視訊通話，對於福原愛傳出要與橫濱男再婚，江宏傑表示：「有看到新聞，祝福她。」而他現在主要專注於家庭與工作，沒想過找另一半，被問夜晚空虛寂寞怎麼辦？他笑說：「不會！真的，我的妹妹在右邊、弟弟在左邊。」享受左擁右抱的天倫幸福。至於日媒報導他與師妹木木（林葦妮）曖昧，他也無奈：「真的滿烏龍的。」更直言周遭的人都不可能有發展的空間。

錢薇娟（左）來為節目戰友江宏傑站台並擁抱。（記者王聰賢／攝影）
錢薇娟（左）來為節目戰友江宏傑站台並擁抱。（記者王聰賢／攝影）

江宏傑乒乓吧籌備近兩年，期間最苦的就是找地點，乒乓吧占地60坪，並設有MR互動設施，老少咸宜；另設有一面由乒乓球組成江宏傑頭像的裝置藝術，他談到從國小練球到現在累積用了1314萬顆球，將其中用過球組成這面牆，勢必未來將成為網美打卡景點。

周刊日前報導江宏傑爆出請辭「全明星運動會」，且為了照顧二寶、經營球館，考慮淡出演藝圈。他否認傳聞，表示只要節目有邀約就會參與，雖然參與三季的戰績是連三敗，他坦言輸的時候會難過，也堅定表示：「當運動員一定要堅持下去，再輸還是會全力以赴。」

江宏傑 福原愛 投資

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