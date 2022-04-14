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林俊傑確診新冠恢復健康 飆歌慶祝解隔離

記者許晉榮／綜合報導
林俊傑剛發表自己高歌影片，證實已經解隔離。（取材自微博）
林俊傑剛發表自己高歌影片，證實已經解隔離。（取材自微博）

歌手JJ林俊傑8日無預警在社群發文自揭確診新冠肺炎，經過多天的治療與休養，他剛在微博發表自己開心高歌「輸了你贏了世界又如何」的解隔離影片，證實身體已恢復健康，要大家不用擔心。

JJ先前不幸確診，曾在社群沮喪發文透露：「疫情以來，身邊確診病例層出不窮。輪到我了。但願沒有對密接的人士帶來太多困擾……。」接著提到目前健康狀況，「除了輕微喉嚨痛、發冷和頭痛，沒有其他嚴重不適。持續保持心情樂觀正向，希望能夠早日康復！」，最後也為自己打氣，「雖然無奈和沮喪難免……，但想到還有很多為抗疫盡心盡力的人們在守護我們，我們一定要打起精神來，把身體養好～」。

經紀公司隨即還原整起事件經過，表示他於4月7日從洛杉磯飛抵新加坡，落地之後自己做了一次快篩，呈陰性。

不過回到家之後馬上就被通知自己與確診者有密切接觸，於是決定自主隔離觀察身體狀況。後來開始有點喉嚨不適就再次進行快篩，結果呈現陽性。

如今他的身體似已恢復健康，除了PO出自己唱歌的影片，剛剛也透過所屬的經紀公司回應：「JJ例行檢測已轉陰，體力逐漸恢復中，謝謝大家的關心與鼓勵！」

社群 新加坡 檢測

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