我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵嫌犯 曾在2州犯罪 姊姊：他一輩子自行其是

紐約地鐵槍擊 槍手落網前報警：你們在找我嗎？

疫情期間開唱 張惠妹坦言壓力大 獻唱張雨生落淚

記者林士傑／即時報導
開唱以來傳出紛紛擾擾，張惠妹坦言壓力很大。(圖:聲動娛樂提供)
開唱以來傳出紛紛擾擾，張惠妹坦言壓力很大。(圖:聲動娛樂提供)

張惠妹（阿妹）13日在小巨蛋進行第10場「ASMR」世界巡演，唱完「偏執面」後表示今晚想要感性一點，「在疫情期間很幸運可以開演唱會，團隊所有人包括我，大家都很緊張，你們的健康是最重要的。」疑因過於擔心，她直呼「不可能現在講一講要哭吧」，萬名觀眾立即喊話打氣。

她形容10是個很酷的數字，第10場也是打平自己上回在小巨蛋「烏托邦世界巡城演唱會」的紀錄，只是連日來包含中華里里長抗議、台北市長柯文哲稱小巨蛋不適合唱「三天三夜」、累積12名確診者，她有感而發說：「太多事情了，很多事情發生在這個台上。」團隊嚴格執行防疫措施，每個人都是戰戰兢兢，阿妹提醒大家要戴好口罩、喝水到場外喝，另提到要如何維持很健康、很嗨卻又不會敗興而歸，自己很難拿捏，真的感覺到很大的壓力。

張惠妹在小巨蛋進行第10場「ASMR」世界巡演。(圖:聲動娛樂提供)
張惠妹在小巨蛋進行第10場「ASMR」世界巡演。(圖:聲動娛樂提供)

通過徵選的第4位素人歌迷徐浩敏登台，和阿妹對唱「最愛的人愛我最傷」，阿妹提到豐華唱片的老闆陳復明老師就在台下，當初也是陳老師監督她跟寶哥（張雨生）進錄音室對唱，更具意義的是「最愛的人愛我最傷」是阿妹、張雨生第1首合唱作品，也是迄今唯一1首，阿妹表示：「他是第1個敢站在台上跟我唱這首歌。」想把今晚獻給在天上的寶哥。

徐浩敏唱完之後感動噴淚，阿妹見狀略顯不知所措，直呼「我不能看到有人眼眶紅」，自己也忍不住哽咽、拭淚，隨即獻上擁抱安慰徐浩敏。徐浩敏是駐唱歌手兼職攝影師，在疫情衝擊之下變成專職攝影師，一直以來都是張雨生的大粉絲，徐浩敏說每次去張雨生紀念館都會暴哭，自己還會刻意模仿張雨生唱歌。

阿妹4月在台北小巨蛋連開12場，創下華語歌手場次最高紀錄。

疫情 攝影 口罩

上一則

「征服情海」男星認了紐約夜店性騷 未經同意吻女服務生

延伸閱讀

iPhone微距攝影獲勝作品出爐 台灣攝影師點出3大要素

iPhone微距攝影獲勝作品出爐 台灣攝影師點出3大要素
張惠妹「三天三夜」震動 唱小巨蛋恐成絕響

張惠妹「三天三夜」震動 唱小巨蛋恐成絕響
張惠妹遇昔日敵手：「來圓夢還是復仇？」

張惠妹遇昔日敵手：「來圓夢還是復仇？」
張惠妹第8夜驚喜 對唱嘉賓：我媽是妳當年五燈獎對手

張惠妹第8夜驚喜 對唱嘉賓：我媽是妳當年五燈獎對手

熱門新聞

安以軒(左)、陳榮煉2017年結婚，育有一子一女。(取材自微博)

要錢要孩子？安以軒被爆請好律師「訴請離婚」

2022-04-06 02:30
「且試天下」男主角楊洋的扮相俊俏，女主趙露思（左）的造型被網友吐槽有丫鬟氣息。（視頻截圖）

楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型

2022-04-09 08:57
69歲鍾鎮濤（右二）喝下午茶被偶遇，小12歲妻子（右三）罕見露面，同框看不出年齡。（取材自微博）

鍾鎮濤現身餐廳 網驚：看不出69歲

2022-04-08 02:22
曾馨瑩認為自己「只是嫁給一個有名的人而已」。（圖：enya FASHION QUEEN提供）

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

2022-04-07 17:43
蓋玥希被外界稱為「楊冪接班人」，亮麗的外表吸睛。（圖：愛爾達電視提供）

「楊冪接班人」古裝飄仙氣 新戲搭「慶餘年」小鮮肉組CP

2022-04-09 07:17
柏安妮17歲女兒許恩怡（圖），遺傳了媽媽柏安妮的美貌基因。（取材自微博）

梁朝偉最美前任… 17歲女兒複刻母親完美基因

2022-04-01 02:24

超人氣

更多 >
影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網
騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬
紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論

紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論
70歲「末代皇帝」息影多年 近況曝光「顏值倒退成路人」

70歲「末代皇帝」息影多年 近況曝光「顏值倒退成路人」
他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫

他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫