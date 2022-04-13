疫情期間開唱 張惠妹坦言壓力大 獻唱張雨生落淚

開唱以來傳出紛紛擾擾，張惠妹坦言壓力很大。(圖:聲動娛樂提供)

張惠妹（阿妹）13日在小巨蛋進行第10場「ASMR」世界巡演，唱完「偏執面」後表示今晚想要感性一點，「在疫情 期間很幸運可以開演唱會，團隊所有人包括我，大家都很緊張，你們的健康是最重要的。」疑因過於擔心，她直呼「不可能現在講一講要哭吧」，萬名觀眾立即喊話打氣。

她形容10是個很酷的數字，第10場也是打平自己上回在小巨蛋「烏托邦世界巡城演唱會」的紀錄，只是連日來包含中華里里長抗議、台北市長柯文哲稱小巨蛋不適合唱「三天三夜」、累積12名確診者，她有感而發說：「太多事情了，很多事情發生在這個台上。」團隊嚴格執行防疫措施，每個人都是戰戰兢兢，阿妹提醒大家要戴好口罩 、喝水到場外喝，另提到要如何維持很健康、很嗨卻又不會敗興而歸，自己很難拿捏，真的感覺到很大的壓力。

張惠妹在小巨蛋進行第10場「ASMR」世界巡演。(圖:聲動娛樂提供)

通過徵選的第4位素人歌迷徐浩敏登台，和阿妹對唱「最愛的人愛我最傷」，阿妹提到豐華唱片的老闆陳復明老師就在台下，當初也是陳老師監督她跟寶哥（張雨生）進錄音室對唱，更具意義的是「最愛的人愛我最傷」是阿妹、張雨生第1首合唱作品，也是迄今唯一1首，阿妹表示：「他是第1個敢站在台上跟我唱這首歌。」想把今晚獻給在天上的寶哥。

徐浩敏唱完之後感動噴淚，阿妹見狀略顯不知所措，直呼「我不能看到有人眼眶紅」，自己也忍不住哽咽、拭淚，隨即獻上擁抱安慰徐浩敏。徐浩敏是駐唱歌手兼職攝影 師，在疫情衝擊之下變成專職攝影師，一直以來都是張雨生的大粉絲，徐浩敏說每次去張雨生紀念館都會暴哭，自己還會刻意模仿張雨生唱歌。

阿妹4月在台北小巨蛋連開12場，創下華語歌手場次最高紀錄。