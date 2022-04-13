胡宇威自爆同居試婚 陳庭妮改口喊他「老公」

胡宇威出席公益活動談老婆陳庭妮滿滿粉紅泡泡。(圖:佐登妮絲提供)

胡宇威今年1月向交往8年的陳庭妮求婚成功，13日他出席世界展望會織夢者公益活動時，透露老婆陳庭妮至今無法改口叫老公，他會提出糾正：「稱呼不對，現在是妳老公喔。」甜蜜感情藏不住，胡宇威透露兩人已住一起但還未登記，理想計畫是辦婚禮前再去登記。

胡宇威說當時計畫浪漫的求婚，所以設計爬山時帶著2克拉鑽戒向陳庭妮求婚，結果是累到雙腿一軟真的跪下去，他原本計畫在雲海前求婚最後也體力耗盡，還被陳庭妮抱怨：「你為了比賽落下男兒淚，跟我求婚都沒哭。」兩人求婚後最浪漫的事情就是互相會幫對方按摩腿。

兩人都身為演員，拍戲尺度也會尊重對方，但不會干涉尺度，胡宇威說：「不限制她拍親熱戲，我相信她會把我考慮進去，她沒事先告訴我也可以，基本上都會告訴，因為到最後還是會播出啊。」他也認為未來合演情侶或夫妻也能接受，甚至變情敵都可以接受。

胡宇威坦承自己很喜歡小孩，但堅持要結婚了才會有孩子，妹妹目前已有兩個女兒，所以家人沒給他生小孩的壓力。小倆口目前還在討論婚禮風格，可能辦在海外，莊園婚禮或是海島婚禮，都是不錯的選項。