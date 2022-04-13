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李安靠「做菜」傳父愛 李淳曝拍電影前都在做這件事

記者黃保慧／即時報導
李淳發高燒也繼續演。(圖:双喜提供)
李淳發高燒也繼續演。(圖:双喜提供)

李淳在新片「一家之主」扮演香港金像獎影后鮑起靜的學生，提到自己小時候因為爸媽工作忙碌很常在老師家吃飯，而他的父親李安導演的廚藝很厲害，他表示，爸爸在家的時候很常發呆或是想著電影的工作，對於孩子的付出跟關心都透過「做菜」，每次要出差前，就會做一大堆料理放冷凍庫。

李淳說媽媽其實不太會料理，形容媽媽做菜像科學家，食物對於她的意義只有功能性，對於美味還好，所以適合煮湯，因為把食材都放進鍋子煮即可，他表示「做料理」這件事跟媽媽的本性是有衝突的，但為了讓孩子吃到喜歡的東西，媽媽很努力，也因此小時候常看著媽媽切菜的背影，想著她在做菜的時候都在思考什麼，這也是他想要接演「一家之主」的原因之一，想要參與一部講述「母親」這個角色的電影。

李淳這次在片中化身「投資小白」，為了飾演投顧專家費了不少苦心，他當時在香港拍完警匪片「智齒」，隔天早上立刻搭飛機來台灣準備拍攝「一家之主」，由於前一檔戲連9天在風雨交加的夜晚工作因此一抵台就發高燒，眼睛又被劇中演員踢到整個爆血，不懂房地產的李淳憑著驚人意志力消化劇本，還跟導演王希捷不斷拆解角色的內在動機跟金融知識，李淳說：「發高燒的那幾天要理解那些專有名詞真的很辛苦，而且我因為右眼整個很紅，所以導演只能盡可能拍我一邊的臉。」

拍攝的第一晚，李淳因為還在發燒中，又認真投入工作，當時突然聽到尖叫聲，他一度以為有人不小心墜樓，跟工作人員詢問現場狀況時才得知是自己以「目擊者」入圍金馬獎，經紀人因為太開心忍不住尖叫。

李淳透露小時候因為爸媽工作忙碌很常在老師家吃飯。(圖:双喜提供)
李淳透露小時候因為爸媽工作忙碌很常在老師家吃飯。(圖:双喜提供)

導演 電影 香港

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