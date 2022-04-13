品冠自虧「骨科常客」陪妻小打羽球隔日竟痛到無法下床

品冠日前上「聚焦2.0」分享自己的受傷經驗。(圖:年代提供)

品冠5月28日將於台北流行音樂中心舉辦「不如我們今天見」演唱會，他日前上節目分享自己身為「骨科 常客」的慘烈事蹟。就在節目錄影前一天，品冠陪太太、孩子打羽毛球，不慎拉傷下背，隔天一早完全沒辦法下床，痛的品冠喊要命。2016年在南韓 錄影時，品冠也曾不慎摔跌在地，造成左膝韌帶受傷，只好緊急調整2天後在上海的演唱會流程，整場坐著演唱。

錄影前一天，品冠和太太、一雙兒女打羽毛球，品冠自認挺得住一打三，沒料到小孩一直吊小球，讓他累得滿場跑，結束後又接著去打網球、上健身 房。品冠說是自己太輕忽，導致舊疾復發，一早起床下背感覺非常疼痛，沒辦法下床，錄影前才趕緊去診所打消炎針，直到進棚前一刻，都還是拿著拐杖慢慢走。演唱會在即，沒想到受傷事蹟又再添一筆，品冠笑說：「自己明明是歌手，卻很像武打明星頻頻受傷。」

品冠2004年在中國拍電視劇時，因為臨時搭台倒塌，整個人從2樓墜落，墜地暈眩了10秒才回過神，發現右手手軸已粉碎性骨折，因為擔綱男主角，品冠只休養了一周後又上工。另一次慘痛重摔，是2016年到南韓錄製遊戲實境節目時，當時品冠因太過興奮向上一跳後摔倒在地，緊急送醫診斷為左膝韌帶受傷，眼看著2天後要在上海開演唱會，只好緊急把走位、跳舞橋段取消，品冠全程坐著面對歌迷，也算是相當難得的演唱經驗。