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張惠妹「三天三夜」震動 唱小巨蛋恐成絕響

記者林士傑／綜合報導
張惠妹演唱「三天三夜」時，頻頻提醒觀眾不要跳動。（圖：聲動娛樂提供）
張惠妹演唱「三天三夜」時，頻頻提醒觀眾不要跳動。（圖：聲動娛樂提供）

台灣歌手張惠妹（阿妹）日前在小巨蛋進行第九場「ASMR」世界巡演，由於中華里里長夫婦出面抗議仍會造成震動，台北市長柯文哲提到張惠妹的魅力依舊、威力猶存，但小巨蛋真的不適合唱「三天三夜」，對此，經紀人陳鎮川（川哥）演出前受訪形容柯市長回答滿精準的，「可是我們的『三天三夜』也不可能再更不（搖）動了。」

呼應阿妹要求眾人當稻草人，全程演出禁止跳動，有歌迷形容此次是草枝擺的「三天三夜」，而在主辦單位嚴格管控之下，每晚均未超過場館振動管理值63db，成功通過「阿妹條款」考驗，川哥坦言團隊非常小心，近日演出振動管理值為58db，他說：「我們連靠近邊邊都不敢。」目前歌單暫時不會更動，他說「三天三夜」還是會唱：「我們就讓演出準時開始，能做的盡量做，順順地演完。」

至於連日來包含觀眾染疫、里長抗議等紛紛擾擾，陳鎮川說阿妹採取不管、不聽、不問，全權交給他和團隊處理，暫不更改取消下台互動橋段的決定。他說曾問過阿妹要不要嘗試戴口罩下台走到小舞台，「但她說這樣口罩拿掉，滿臉都是口紅，妝會花掉。」而台下歌迷不時隔空喊話希望阿妹加場，川哥直言「那就不適合再回來小巨蛋了」。

口罩 柯文哲

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