息影20年回歸 陸小芬改拿剃刀當阿姨

金馬影后陸小芬睽違20年復出拍攝電影「本日公休」，化身理髮歐巴桑。（圖：威視提供）

台灣金馬影后陸小芬息影超過20年重返大銀幕，在導演 傅天余自編自導新片「本日公休」中，飾演經營台式男子家庭理髮的務實歐巴桑（婦人）「阿蕊」，她與年輕一輩優秀演員傅孟柏、施名帥、陳庭妮、方志友等人同台尬戲飾演一家人，他們這家人還自豪說：「我們家的共通點就是顏值高！」逗得「媽媽」陸小芬笑說：「我的兒子、女兒、女婿都好棒，這是像到我吧。」

「本日公休」左起監製吳念真、影后陸小芬、導演傅天余、監製吳明憲。（圖：威視提供）

陸小芬這次擔綱女主角，她當年演出「上海社會檔案」、「瘋狂女煞星」等片成為家喻戶曉的當紅女星，並以「看海的日子」榮獲第20屆金馬獎最佳女主角，接連主演「桂花巷」、「晚春情事」兩度獲亞太影展 最佳女主角。陸小芬這次在「本日公休」不當復仇女煞星，放下武士刀改持剪刀，搖身一變成為活力十足的台味家庭理髮阿姨，飾演貫穿全片的核心人物「阿蕊」。陸小芬表示在「阿蕊」身上，可以看見台灣傳統女性在家庭以外的韌性跟活力，「阿蕊靠己不靠人，靠著剪髮技術傳承專業職人精神之外，也把自己活成最自由的人」。

「本日公休」由金獎導演吳念真、吳明憲共同監製，劇本靈感取材自導演傅天余的家庭故事，從發想到籌備拍攝歷經三年時間，終於在日前順利殺青。片中經營家庭理髮超過40年的女主角「阿蕊」，角色原型便是導演的母親，電影 主場景亦回到傅天余導演的台中老家拍攝，戲裡戲外相互呼應，全片寫實中帶有細膩人文關懷，瀰漫濃濃的台灣在地生活氣息。

監製吳念真表示：「當時聽到故事我便告訴導演，無論如何一定要把這個故事拍出來。『本日公休』呈現了台灣人最熟悉的同情共感，描繪許多一輩子認真工作的普通人樣貌。導演傅天余也在拍攝過程回到自小熟悉的成長環境，希望透過這部作品留下她最想要珍惜的記憶。」監製吳明憲也說：「當初看『本日公休』劇本就非常感動，故事貼近台灣人的生活經驗，以歷歷在目的即視感讓街頭巷尾參與我們成長過程的理髮阿姨，訴說著情感豐厚的動人故事。十分期待女主角為電影展現出專屬台式歐巴桑的影像熱情與渲染力。」電影預計2022年底戲院上映。