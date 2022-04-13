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「華燈」王柏傑、修杰楷床戲 編劇：原本寫得更殘忍

記者林士傑／即時報導
王柏傑(左)和修杰楷在「華燈初上」戲中有男男戀情節。(本報資料照片)
王柏傑(左)和修杰楷在「華燈初上」戲中有男男戀情節。(本報資料照片)

「華燈初上」熱潮從去年延燒至今，幕後推手、編劇杜政哲上Podcast、Youtube節目「哇靠有事嗎」揭露更多幕後秘辛，劇中亨利（王柏傑飾）、葛檢（修杰楷飾）的親密床戲令人印象深刻，杜政哲直言：「我原本寫得更殘忍。」原先安排是百合（謝欣穎飾）臉部朝上，便會呈現出葛檢、亨利「炒飯」過程震動打臉床下百合的畫面，格外諷刺。

來源：聯合影音

但是有許多劇迷心疼花子的際遇很可憐，杜政哲反問：「那誰不可憐？百合也很可憐，她愛上一個Gay。」至於楊謹華飾演的「蘇」擅用心計，杜政哲在節目中首次分享如果蘇沒有被殺，嫁去日本前還處心積慮想要將毒品栽贓給「羅雨儂」的動機，讓主持人目瞪口呆驚呼：「她心機也太重了吧！」

「華燈」除了緝兇，對編劇杜政哲來說，更想呈現給觀眾的是劇中幾個不同女性角色的人生故事，例如郭雪芙飾演的「愛子」，最終跟自己和解，接受和媽媽就是不合；看待這些小姐和媽媽桑的命運，最心疼當中的誰？杜政哲說：「我最心疼羅雨儂，這整個事情她被捲在裡面不得不扛起來，命案揭露前她還要被懷疑是兇手，還有小孩的事，各種奇怪的事，最慘的就是她。」更多精彩內容都在13日下午5點上線的「哇靠有事嗎」。

杜政哲上節目「哇靠有事嗎」揭露更多「華燈初上」幕後秘辛。(圖:哇靠有事嗎提供)
杜政哲上節目「哇靠有事嗎」揭露更多「華燈初上」幕後秘辛。(圖:哇靠有事嗎提供)

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