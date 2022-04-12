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禁止跳動、狂扭上半身…Ella聽阿妹演唱會喊史上最壓抑

記者林士傑╱綜合報導
Ella上周和老公、兒子看阿妹演唱會，直呼是有史以來看過最壓抑的演唱會。 (記者吳致碩／攝影)
Ella上周和老公、兒子看阿妹演唱會，直呼是有史以來看過最壓抑的演唱會。 (記者吳致碩／攝影)

代言滿滿的Ella（陳嘉樺）出席家電用品活動，其中有個監控功能，她自豪稱用不著，「我跟老公交往後從來不看對方的手機，要走到這步很累。」兒子勁寶過5歲生日，她尊重兒子想出席學校慶生會的意願，因此跟老公提前在上周陪著勁寶打電玩慶生。

上周她和老公、兒子也到小巨蛋朝聖阿妹演唱會，由於勁寶想聽「三天三夜」，她總是安撫快到了、要來了，不料直到最後一首才出現，勁寶控訴她騙人，Ella笑說；「我整個被他激怒，直呼阿妹不是只有這首歌好聽。」她形容這是有史以來看過最壓抑的演唱會，全程遵守禁止跳動的規則，只能狂動上半身宣洩。

會不會心疼阿妹成為眾矢之的？她說自己處於同個圈子，有時藝人真的只能選擇承受，相信阿妹與團隊可以好好處理，更希望阿妹情緒別受到影響，因為聽阿妹唱歌真的很享受。

Ella近來投入「艾拉秀」彩排，距離上一場時隔18個月左右，她感慨說有種「去年被偷走」的感覺，還想起10年前宴客處和昨日場地相同，打算介紹Selina來嗎？她說這得問Selina，「她有沒有要結婚，還不一定哩。」

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