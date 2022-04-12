比大S更猛 「麻辣鮮師」女星胡凱欣嫁32年前初戀男友

胡凱欣(右)梅開三度，和初戀男友Alan在港登記結婚。(圖：胡凱欣提供)

48歲台灣女星胡凱欣，因演出偶像劇「麻辣鮮師」中第一代「資處三丙」學生而走紅，她2016年返回香港 改行當上班族，淡出演藝圈的她，曾有過兩段婚姻，近日傳出梅開三度；勁爆的是她打破大S紀錄，和32年前初戀男友登記結婚。

胡凱欣外型曾有「小張曼玉 」的稱號，因演出「麻辣鮮師」香港僑生而暴紅，也曾是成龍電影 「霹靂火」女星，在台灣演藝圈打拚十年後返回香港發展，淡出演藝圈後她曾做過精油事業，也兩度結婚又離婚，今年則梅開三度，和認識32年的初戀男友Alan郭重逢結婚。

兩人交往及重逢的過程彷彿電影情節，她說，16歲就認識對方，兩人相差7歲，在活動上一見鍾情，情人節開始交往，因太年輕分分合合，最後交往5年分手，因深愛對方，5年來男友說過的話、做過的事她都沒忘記過，甚至去KTV都會唱「城裡的月光」，希望對方好好的。

之後的20年兩人失去聯絡，胡凱欣試著尋找都沒下文，她說：「在那個ICQ、MSN的年代我都試著找過他，但就是找不著。」

胡凱欣笑說老公從事電訊業，電話換了800次，沒想到過了20年後，最後靠著臉書重新連絡上，再見面時兩人都已各自結束婚姻恢復單身：「我們恍如隔世，輾轉各自經歷了20年，很慶幸，再遇上時都是最好的自己。」