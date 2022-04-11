張惠妹遇昔日敵手：「來圓夢還是復仇？」

張惠妹(右)跟素人嘉賓吳鎮安對唱「不該」。（圖：聲動娛樂提供）

台灣女星張惠妹（阿妹）日前在台北小巨蛋進行第八場「ASMR」世界巡演，通過徵選的第三位素人嘉賓吳鎮安登台，和阿妹對唱「不該」，最令阿妹驚喜的是自己與吳媽媽的深厚緣分，讓此橋段更添意義。又有歌迷隔空喊話加場，阿妹尷尬笑說：「我現在很為難，要一如往常把演唱會好好地、和平地唱完，其他的事之後再說。」當晚有HUSH、艾怡良、葛大為、謝盈萱等人到場朝聖。

阿妹1992年初次征戰「五燈獎」遇到吳媽媽，連著三次廝殺均為同燈同分，因阿妹是衛冕者所以勝出，可惜最後感冒淘汰。隔年阿妹捲土重來再戰「五燈獎」，先前兩人PK締造高收視率，製作單位動念邀請吳媽媽再衝一波收視，但吳媽媽因懷孕婉拒，吳鎮安笑說：「所以我從胎教就開始聽阿妹的歌了」。

吳媽媽（中）意外透露和阿妹的緣分。（圖：聲動娛樂提供）

昔日敵手如今變成一日搭檔，阿妹先向吳鎮安道謝：「所以是你救了我嗎？讓我五度五關。」同時致謝吳媽媽「讓我有機會進入歌壇」，全場笑歪。吳鎮安能圓夢很是興奮，阿妹開完笑說：「是圓夢，還是復仇？」不忘鼓勵擔任街頭藝人的吳鎮安，承諾「我會喬裝去信義區看你表演」。

繼4月3日第3場有確診足跡，下午確定6日第5場特B區也有確診者足跡，主辦單位表示遵循相關單位處理方式，百分之百配合辦理，並嚴格維持「6道手續」的防疫 入場規定，館內每日都會消毒，阿妹演出途中更是頻頻強調戴好口罩 ，並取消下台互動段落，把防疫擺在第一。

至於松山區中華里里長訴求，台北市副市長黃珊珊發文稱並非歌手問題，而是小巨蛋場地的先天缺陷，研究顯示下方為黏土層，跳動會往水平方向傳遞，捷運 松山新店線經過造成震動容易向外傳播，顯見館內演出絕非唯一影響主因，而且演出都未超過振動管理值，黃珊珊說：「這不是任何一位歌手的錯，我們會根據這次的經驗，再來找出更有效的辦法。」