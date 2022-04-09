我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去歐洲賣天然氣比較賺 原定駛往亞洲的LNG船大轉彎

強生造訪基輔晤澤倫斯基 展現對烏克蘭堅定支持

這些台灣藝人都困在上海 他「一天只吃一餐」爆瘦13kg

記者杜沛學／綜合報導
李立群拍影片分享上海封城現況。取材自微博
李立群拍影片分享上海封城現況。取材自微博

上海3月28日開始封城，許多台灣藝人都在當地，包括彭于晏之前也被曝出門領物資或是接受核酸檢測，儘管戴著口罩、鴨舌帽，男神一現身仍不減光芒、成為被關注焦點，他也曾親切和檢測人員合照。

台灣金鐘視帝、70歲的老戲骨李立群目前也在上海定居，他拍攝影片曝光居家生活，坦言：「家裡的菜勉強夠，因為封得比較突然，訂菜也來不及。」現階段只能透過團購的方式採買食物，但並不是想買什麼就可以買到什麼，而是「給你吃什麼就得吃什麼。」但稱讚「區政府非常好」，都會挨家挨戶送食材，還叮嚀大家：「糧食得細水長流的吃。」最後祝福大家「封城安心」、喊話團結抵抗疫情。

寇乃馨跟黃國倫夫妻也受困上海，兩人只能待在長租的公寓式酒店房間，因直播帶貨，房間裡堆滿了商品，雖然不缺物資，但是卻缺乏生活空間，自嘲與黃國倫目前像是住在貨倉中相依為命的隔離人生。而黃國倫透露瘦了13公斤，他自嘲：「是不是大家以為我快要餓扁了？」並解釋本來就力行減肥一陣子了，加上隔離，「最近真的一天只吃一餐，而且盡量不吃太飽。珍惜食物，感恩現有。」

劉畊宏也舉家移居上海，他與老婆王婉霏透過直播教大家在家裡也能運動，每次都穿著緊身運動背心，露出大胸肌和臂肌，被虧在「哺乳期」，結果似乎因穿著不合格，直播遭到平台停播，夫妻倆竟放大絕，穿羽絨外套跳健身操，形容是「我們最後的倔強。」極端反差讓網友笑翻。

劉畊宏(前)和老婆王婉霏穿羽絨外套跳健身操。取材自微博
劉畊宏(前)和老婆王婉霏穿羽絨外套跳健身操。取材自微博
寇乃馨(右)、黃國倫夫妻受困上海長租的公寓式酒店房間。取材自臉書
寇乃馨(右)、黃國倫夫妻受困上海長租的公寓式酒店房間。取材自臉書

檢測 封城 健身

上一則

羅志祥記者會被質疑整鼻、打肉毒 認「臉僵」親曝原因

下一則

迷不倒黛妃 湯姆克魯斯被曝因這理由遭打槍

延伸閱讀

上海副市長哽咽稱全力改進不足 中網友不埋單引眾怒

上海副市長哽咽稱全力改進不足 中網友不埋單引眾怒
張文宏：上海這波疫情 重點關注未接種疫苗的高齡者

張文宏：上海這波疫情 重點關注未接種疫苗的高齡者
港媒：上海封控恐有「次生災害」 應關注額外死亡數據

港媒：上海封控恐有「次生災害」 應關注額外死亡數據
吳尊搬家上海不到一周就遇封城 帶兒女做檢測日常曝光

吳尊搬家上海不到一周就遇封城 帶兒女做檢測日常曝光

熱門新聞

安以軒(左)、陳榮煉2017年結婚，育有一子一女。(取材自微博)

要錢要孩子？安以軒被爆請好律師「訴請離婚」

2022-04-06 02:30
黃曉明(左)和Angelababy的婚姻破局，女方說是男方不要她了。(取材自微博)

「黃曉明不要我了」 Baby哽咽談離婚

2022-04-02 02:30
柏安妮17歲女兒許恩怡（圖），遺傳了媽媽柏安妮的美貌基因。（取材自微博）

梁朝偉最美前任… 17歲女兒複刻母親完美基因

2022-04-01 02:24
台女星大S與汪小菲離婚後，閃電再婚舊愛韓星具俊瞱。（取材自微博）

港媒爆離婚前大S曾訴10年婚姻似坐牢 兒恐爸不要汪回家

2022-04-05 23:45
周潤發66歲雖有一頭白髮，仍相當帥氣。取材自微博

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

2022-04-04 08:24
汪小菲。圖／摘自微博

汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel

2022-04-04 16:31

超人氣

更多 >
數槍轟頭…華男法庭外狙殺與妻有染外甥

數槍轟頭…華男法庭外狙殺與妻有染外甥
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
上海封城 李立群揭缺糧現況「給你吃什麼就吃什麼」

上海封城 李立群揭缺糧現況「給你吃什麼就吃什麼」
中國成俄國資訊戰最強武器 中官媒變普亭發聲筒

中國成俄國資訊戰最強武器 中官媒變普亭發聲筒
供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶