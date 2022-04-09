這些台灣藝人都困在上海 他「一天只吃一餐」爆瘦13kg

李立群拍影片分享上海封城現況。取材自微博

上海3月28日開始封城 ，許多台灣藝人都在當地，包括彭于晏之前也被曝出門領物資或是接受核酸檢測 ，儘管戴著口罩、鴨舌帽，男神一現身仍不減光芒、成為被關注焦點，他也曾親切和檢測人員合照。

台灣金鐘視帝、70歲的老戲骨李立群目前也在上海定居，他拍攝影片曝光居家生活，坦言：「家裡的菜勉強夠，因為封得比較突然，訂菜也來不及。」現階段只能透過團購的方式採買食物，但並不是想買什麼就可以買到什麼，而是「給你吃什麼就得吃什麼。」但稱讚「區政府非常好」，都會挨家挨戶送食材，還叮嚀大家：「糧食得細水長流的吃。」最後祝福大家「封城安心」、喊話團結抵抗疫情。

寇乃馨跟黃國倫夫妻也受困上海，兩人只能待在長租的公寓式酒店房間，因直播帶貨，房間裡堆滿了商品，雖然不缺物資，但是卻缺乏生活空間，自嘲與黃國倫目前像是住在貨倉中相依為命的隔離人生。而黃國倫透露瘦了13公斤，他自嘲：「是不是大家以為我快要餓扁了？」並解釋本來就力行減肥一陣子了，加上隔離，「最近真的一天只吃一餐，而且盡量不吃太飽。珍惜食物，感恩現有。」

劉畊宏也舉家移居上海，他與老婆王婉霏透過直播教大家在家裡也能運動，每次都穿著緊身運動背心，露出大胸肌和臂肌，被虧在「哺乳期」，結果似乎因穿著不合格，直播遭到平台停播，夫妻倆竟放大絕，穿羽絨外套跳健身 操，形容是「我們最後的倔強。」極端反差讓網友笑翻。