63歲黃仲崑除20年隱疾 開腦5小時沒麻醉

黃仲崑(左起)、葉璦菱、魏蔓、李玉璽跨世代合作旅遊實境節目。（圖：東森提供）

台灣男星黃仲崑、葉璦菱、李玉璽、魏蔓一起合作旅遊實境節目「花甲少年趣旅行」，63歲的黃仲崑先前傳出罹患巴金森氏症，後來發現是「原發性震顫」，他透露四年前已經完成開腦，歷經五小時全程沒有打麻醉，疼痛指數 有如「孫悟空被念緊箍咒」。

黃仲崑20年來有手抖毛病，一度傳出是巴金森氏症或阿茲海默症 ，後來才找出病因。他在醫師建議下動刀，為確保腦部中神經有被精準處理，他在手術 時保持清醒狀態，方便醫師隨時監控。「被推進去時手是抖的，每隔一段時間，手要伸出來給醫師看，看有沒有燒對神經，當他燒對的時候，我的手就不抖了。」

但治好了右手還有左手，開刀的痛楚讓他暫時不打算再接受手術。黃仲崑透露他當時是人體實驗前十名，抱持著「死馬當活馬醫」的心態。如今唯一後遺症就是失去平衡感，無法走直線，但意外收穫「不會暈船」等好處。

葉璦菱則是為了兒子ØZI操心，先前ØZI私密影片外流，她非常心疼，坦言跟兒子深聊過，知道這是兒子在人生經歷中，必須面對的挫折。「一個年輕人，20幾歲怎麼懂得交什麼朋友，父母叮嚀要慎選朋友，怎麼可能聽得進去，都必須碰到才會知道。」如今ØZI就像是一夜長大，之後計畫飛來美國製作新專輯，不想被隔離的葉璦菱，不會陪同來美。