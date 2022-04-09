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習慣以和為貴曾過於卑微 蔡依林把日記當朋友

記者杜沛學／綜合報導
蔡依林坦言自己好學心強烈，學無止境宛如展開一場漫長的馬拉松。（圖：ELLE提供）
蔡依林坦言自己好學心強烈，學無止境宛如展開一場漫長的馬拉松。（圖：ELLE提供）

台灣女星蔡依林有「拚命三娘」封號，她接受雜誌專訪時感嘆：「出道10到15年之間，其實我都忙著處理明天的事情，比較不會去看一下自己的創傷長怎麼樣。」她認為成為歌手，教會她「認識自己」，遇到許多專業人士，讓她更想精進自己。

蔡依林好學心強烈，除了從中獲得滿足感外，也是出自於想要重回童心。疫情嚴峻期間，演藝工作停擺，但她仍持續嘗試觸及新的領域，例如編織、基礎樂理、作曲，興趣廣泛，她自嘲自己是雜學。她不諱言，疫情期間跟自己長時間相處後，才真正抓到工作生活取得平衡的訣竅。

即使面對工作勇往直前，回到情感層面，蔡依林反而自認向來不太勇敢發聲：「我習慣以和為貴，某些方面會過於卑微，後來發現有時候面對不喜歡的東西，是自己散發出去而不知。比如說以前對嘮叨、占有這樣的行為不理解，我透過隨時檢視學習，反問自己身上有沒有同樣的特質，所以特別討厭。」

蔡依林並認為，跟自己聊「死亡」滿有趣的，因為會開始寫清單，去衡量什麼東西是必須，哪些可以淘汰，不需要應付別人，就把時間留給自己。」所以她習慣透過寫日記，持續與自己對話，記住當下的感受，「我是哭鬧的孩子，日記像是朋友，也像一位長輩，很有幫助，是自我反省。」

蔡依林 疫情

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