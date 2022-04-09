具俊曄在台DJ秀因疫情延期 5月來美大S不隨行

具俊曄(右圖)5月來美演出，大S(左圖)不跟隨。（取材自Instagram）

女星大S 的老公具俊曄 ，日前在台灣的夜店DJ秀受到疫情影響臨時宣布取消，將延期至15日。外傳他因無法提供南韓的「無犯罪紀錄」，所以無法順利取得外配停留簽證 ，不過他原本就預計只在台灣停留兩個月，5月在紐約有工作，之後就會從台灣直飛美國，據傳大S並不會陪同夫婿赴美工作。

大S的經紀人表示，具俊曄的美國工作早已談定，所以當初來台之前就是申請60天的入台簽證，與無犯罪紀錄證明無關。

具俊曄和大S夫妻倆先前以為只要有結婚證明，進入台灣後就可以辦理台灣的居留證，沒留意到要準備無犯罪證明紀錄，已經委請家人在南韓代為申辦。

具俊曄本人親自發文說明活動延期。（取材自Instagram）

具俊曄在IG親自發文宣布日前活動喊卡的原因，表示「考慮到顧客健康不得不取消演出，對不起」，「因延期了一周，所以會準備更多東西！」

侯佩岑已跟閨密大S約好見具俊曄。（記者李政龍／攝影）

此外，侯佩岑日前出席品牌活動時，笑稱已準備好酵素作為送給具俊曄的見面禮。侯佩岑和大S是姐妹淘，透露已安排了時間要見具俊曄一面。她感嘆，有些戀人本來就不是因為不愛了才分開，有可能因為時空等因素。如果世界繞了一圈，還有緣分走在一起，真的很值得祝福，這段浪漫故事是「連電影都寫不出來的這種」。

賈永婕日前為活動站台，當外界都關注大S與具俊曄的感情時，賈永婕語帶保留表示：「我只能說，她真的很幸福，她自己也意想不到，真的很開心。」