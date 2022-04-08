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賈靜雯相隔20年代言內衣 喊話修杰楷：換我演床戲

記者杜沛學／台北報導
賈靜雯相隔20年再度代言內衣，顯得更大方自在。(圖:ONE BOY提供)
賈靜雯相隔20年再度代言內衣，顯得更大方自在。(圖:ONE BOY提供)

修杰楷與王柏傑在「華燈初上」中的男男床戲讓人印象深刻，老婆賈靜雯看了都開玩笑說擔心自己「婚姻不保」，8日她出席內衣代言記者會，透露王柏傑還故意私訊她「宣示主權」，有一次修杰楷煮酸菜白肉鍋，王柏傑傳訊來說：「我『女友（指修杰楷）』手藝真好。」

賈靜雯也喊出：「下一次換我（演床戲）！」她出道拍戲以來從未演過床戲，「就沒人找我演，我沒有不行啊。」覺得日後可以挑戰，至於尺度？她坦言還是無法「露三點」，但其他都可以溝通。

修杰楷在另一場活動也坦言，拍攝男男床戲之前有點忐忑，還請教拍過的「學長」楊祐寧、張孝全拍攝時的心情，他們都說：「趕快拍就對了，不用討論心情，就是親下去。」他也笑說，因為已婚身分，可能跟男生演床戲，還比較放得開。

來源:聯合影音

至於劇中床戲嬌喘聲，大受腐女族群討論，修杰楷也忍不住「嬌嗔」，氣罵王柏傑很壞，因配音時是王柏傑先配，對方錄完就賊笑跟他說：「你死定了」，後來修杰楷一聽果真傻眼，因為「尺度」都要配合王柏傑先錄好的聲音。修杰楷也笑說，現在和王柏傑私下都會開玩笑，互稱「愛人」，互傳愛心圖案。

賈靜雯相隔20年再度代言內衣，比起過去更大方，現在也開始教17歲大女兒Angel穿內衣，特別叮嚀女兒穿對內衣才不會長出副乳，並透露Angel和自己的豐滿程度差不多。賈靜雯說自己現在穿內衣就是追求舒適、自在，女兒則比較多少女的想法，會喜歡漂亮的顏色或是特別的機能性。

賈靜雯2002年曾經代言過內衣。(本報資料照片)
賈靜雯2002年曾經代言過內衣。(本報資料照片)

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