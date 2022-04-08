我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

掌摑代價 威爾史密斯未來10年遭禁參加奧斯卡典禮

應對Fed緊縮 那指4周首跌

張震「炙熱眼神」嚇到名模 被爆私下舞技超強

記者陳建嘉／台北報導
張震被說有「炙熱的眼神」。記者王聰賢／攝影
張震被說有「炙熱的眼神」。記者王聰賢／攝影

科幻短片「永生號」8日在台灣金馬奇幻影展開幕舉行世界首映，導演王維明帶領主要演員張震、羅大佑、廖奕琁一同出席，片中探討疫情爆發後的未來，張震有感而發地說：「這2年下來，最深刻的體會就是『人』才是最厲害的，沒想到人可以習慣戴口罩的生活，適應能力非常強，大家都要好好照顧自己。」至於是否擔心女兒上學受影響？張震說「沒辦法用擔心來形容」，隨即敲3下桌子，希望別真正被疫情影響。

「永生號」以耳熟能詳的民謠串連影像，描述一名男子從深幽宇宙的漫長漂流中甦醒，重返經歷疫情、汙染、戰爭等肆虐的地球，旋律從一張黑膠唱片傾流而出，喚起他年少的回憶。片中將羅大佑經典歌曲重新演繹，放克、流行、浪漫抒情，醇厚嗓音暢遊時代記憶。

張震則表示這次的合作是「滿難得的組合」，「很多神級人物，感覺很像留下來看神級表演，對我很受用，而且免費看大佑哥的演唱會！」他說自己跟導演是很久的朋友，「有很多溝通，也很尊重導演的想法，盡量配合，而且這部片透過大佑哥音樂，有更深遠長久的想法，在大銀幕看感覺真的非常不一樣」。

在片中和張震演夫妻的名模廖奕琁形容他有反差萌，而且眼神很炙熱，「他的舞技滿厲害的，我反而是被他帶領、跟著他演出」，隨後更爆料張震一邊跳舞一邊唱歌，讓張震當場回「妳一邊跳一邊哭咧！」

羅大佑直說和張震還有導演王維明等人合作很開心，「他（張震）是楊德昌的徒弟，導演也是，覺得老楊在冥冥中幫了很多忙，也很感謝他為台灣電影做了很多事情」。他自嘲是在場年紀最大的，「我用放大鏡、顯微鏡檢視音樂型態的可能性，很幸運還可以接受這樣的挑戰，在挑戰中成長」由於張惠妹演唱會傳出有確診足跡，被問到是否未來開演場會會改變形式？羅大佑表示：「演唱會我們現在都往戶外走。」

正巧8日是導演侯孝賢75歲生日，張震說早上就有傳簡訊跟他說生日快樂，「但他還沒回我」，至於先前預定和侯孝賢合作的新片，他表示還在劇本開發階段。羅大佑也透露他的音樂劇還在籌備，「會跟音樂的行業有關，講個年代的發展」會不會想找張震合作？他笑說「正在暗算他」，讓張震聽了直回「那我要好好練一下唱歌」。2022年金馬奇幻影展已正式開幕，將舉行至17日。

導演王維明(左起)、羅大佑、張震、廖奕琁出席「永生號」金馬奇幻影展世界首映。記者...
導演王維明(左起)、羅大佑、張震、廖奕琁出席「永生號」金馬奇幻影展世界首映。記者王聰賢／攝影
導演王維明(左起)、羅大佑、張震、廖奕琁出席「永生號」金馬奇幻影展世界首映。記者...
導演王維明(左起)、羅大佑、張震、廖奕琁出席「永生號」金馬奇幻影展世界首映。記者王聰賢／攝影

導演 疫情 影展

上一則

閃電俠一直鬧事 網友直呼：趕快換成他

下一則

法庭鬥前妻心情糟 強尼戴普被傳狂吃狂喝暴肥破百公斤

延伸閱讀

孫紅雷人設崩了？ 被新導演爆耍黑社會 索取高片酬

孫紅雷人設崩了？ 被新導演爆耍黑社會 索取高片酬
台資深導演廖祥雄辭世 曾助翁倩玉登上金馬影后

台資深導演廖祥雄辭世 曾助翁倩玉登上金馬影后
曾與林青霞、秦漢合作 資深導演廖祥雄離世 享耆壽90歲

曾與林青霞、秦漢合作 資深導演廖祥雄離世 享耆壽90歲
坦言「背叛了家裡」 羅大佑曾窩大體解剖室練唱

坦言「背叛了家裡」 羅大佑曾窩大體解剖室練唱

熱門新聞

柏安妮17歲女兒許恩怡（圖），遺傳了媽媽柏安妮的美貌基因。（取材自微博）

梁朝偉最美前任… 17歲女兒複刻母親完美基因

2022-04-01 02:24
安以軒(左)、陳榮煉2017年結婚，育有一子一女。(取材自微博)

要錢要孩子？安以軒被爆請好律師「訴請離婚」

2022-04-06 02:30
黃曉明(左)和Angelababy的婚姻破局，女方說是男方不要她了。(取材自微博)

「黃曉明不要我了」 Baby哽咽談離婚

2022-04-02 02:30
周華健驚爆疫情期間曾和老婆起爭執。（圖：赫亞曼公關提供）

「我就命一條」周華健驚爆冷戰36年美籍老婆

2022-03-31 23:45
台女星大S與汪小菲離婚後，閃電再婚舊愛韓星具俊瞱。（取材自微博）

港媒爆離婚前大S曾訴10年婚姻似坐牢 兒恐爸不要汪回家

2022-04-05 23:45
周潤發66歲雖有一頭白髮，仍相當帥氣。取材自微博

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

2022-04-04 08:24

超人氣

更多 >
咖啡別只會加牛奶 網推「這一物」風味升級

咖啡別只會加牛奶 網推「這一物」風味升級
反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘

反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘
谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名
不滿遭停權 俄羅斯退出聯合國人權理事會

不滿遭停權 俄羅斯退出聯合國人權理事會
闖國會者首例判無罪 原因是他說了這句：警察招手准我進來

闖國會者首例判無罪 原因是他說了這句：警察招手准我進來