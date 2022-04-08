張震「炙熱眼神」嚇到名模 被爆私下舞技超強

張震被說有「炙熱的眼神」。記者王聰賢／攝影

科幻短片「永生號」8日在台灣金馬奇幻影展 開幕舉行世界首映，導演 王維明帶領主要演員張震、羅大佑、廖奕琁一同出席，片中探討疫情 爆發後的未來，張震有感而發地說：「這2年下來，最深刻的體會就是『人』才是最厲害的，沒想到人可以習慣戴口罩的生活，適應能力非常強，大家都要好好照顧自己。」至於是否擔心女兒上學受影響？張震說「沒辦法用擔心來形容」，隨即敲3下桌子，希望別真正被疫情影響。

「永生號」以耳熟能詳的民謠串連影像，描述一名男子從深幽宇宙的漫長漂流中甦醒，重返經歷疫情、汙染、戰爭等肆虐的地球，旋律從一張黑膠唱片傾流而出，喚起他年少的回憶。片中將羅大佑經典歌曲重新演繹，放克、流行、浪漫抒情，醇厚嗓音暢遊時代記憶。

張震則表示這次的合作是「滿難得的組合」，「很多神級人物，感覺很像留下來看神級表演，對我很受用，而且免費看大佑哥的演唱會！」他說自己跟導演是很久的朋友，「有很多溝通，也很尊重導演的想法，盡量配合，而且這部片透過大佑哥音樂，有更深遠長久的想法，在大銀幕看感覺真的非常不一樣」。

在片中和張震演夫妻的名模廖奕琁形容他有反差萌，而且眼神很炙熱，「他的舞技滿厲害的，我反而是被他帶領、跟著他演出」，隨後更爆料張震一邊跳舞一邊唱歌，讓張震當場回「妳一邊跳一邊哭咧！」

羅大佑直說和張震還有導演王維明等人合作很開心，「他（張震）是楊德昌的徒弟，導演也是，覺得老楊在冥冥中幫了很多忙，也很感謝他為台灣電影做了很多事情」。他自嘲是在場年紀最大的，「我用放大鏡、顯微鏡檢視音樂型態的可能性，很幸運還可以接受這樣的挑戰，在挑戰中成長」由於張惠妹演唱會傳出有確診足跡，被問到是否未來開演場會會改變形式？羅大佑表示：「演唱會我們現在都往戶外走。」

正巧8日是導演侯孝賢75歲生日，張震說早上就有傳簡訊跟他說生日快樂，「但他還沒回我」，至於先前預定和侯孝賢合作的新片，他表示還在劇本開發階段。羅大佑也透露他的音樂劇還在籌備，「會跟音樂的行業有關，講個年代的發展」會不會想找張震合作？他笑說「正在暗算他」，讓張震聽了直回「那我要好好練一下唱歌」。2022年金馬奇幻影展已正式開幕，將舉行至17日。