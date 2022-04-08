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「華燈初上」暴紅 章廣辰點名理想型：最像Rose媽媽

記者李姿瑩／台北報導
劉品言(左)在「華燈」中和章廣辰有不少曖昧戲分。(圖:Netfli提供)
劉品言(左)在「華燈」中和章廣辰有不少曖昧戲分。(圖:Netfli提供)

出道近6年的章廣辰，因演出「華燈初上」知名度暴增，他7日參加家事訪談節目被主持人李懿問到現實生活中的自己，最想跟「華燈」中的哪個角色談戀愛？他說：「可能是Rose媽媽。」大方表示自己可以接受比自己大的女友：「大20歲也沒問題吧，很多50歲的姊姊都很漂亮，能夠被照顧是件很幸福的事。」

李懿表示，章廣辰演的刑警阿達，是她在「華燈初上」中「第二喜歡」的角色，李懿說：「我原本滿喜歡你的，癡情的男生很迷人，但最後有點被你的長官（楊祐寧）牽走。」章廣辰笑笑回應：「正常啦！」李懿問他現實生活中的個性，是否也和劇裡一樣癡情木訥？章廣辰表示：「不敢這樣講，每個人都有這方面的程度，或多或少。」

185公分的他人高馬大，卻坦言喜歡被照顧，「能被人捧在手掌心是一件不容易遇到的事，尤其是成年出來工作之後。」李懿說，警察為了蹲點經常在車上解決三餐，她問章廣辰：「三餐吃得健康嗎？」章廣辰表示自己喜歡美食，但懶得選擇，每一餐都差不多是固定的青菜、雞肉、澱粉：「為了活著，吃飯當作營養來吸收。」

「華燈初上」讓章廣辰的外型、演技被更多人看見，他希望今年可以能夠遇到適合的角色，再拍一部長劇：「希望是寫實一點、輕鬆一點、有趣一點的生活化喜劇。」

章廣辰和李懿聊起「華燈」。(圖:台灣飛利浦提供)
章廣辰和李懿聊起「華燈」。(圖:台灣飛利浦提供)

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