羅志祥久違代言 復出放話「有驚喜」

羅志祥沉潛兩年後以代言人身分露面。(記者王聰賢／攝影)

前女友周揚青的一紙「毀滅分手信」，羅志祥 （小豬）的演藝人生瞬間「豬揚變色」。沉潛兩年，谷底重生的小豬日前首度以保健食品代言人身分，回到久違的舞台，嘴角揚起興奮微笑，向台下群眾大力揮手：「各位大家好，我是羅志祥，好久不見！」短短亮相13分鐘未受訪。

對於近況，他開心透露：「最近就是做了很多東西，但還不能跟大家宣布，我希望未來不管是工作也好，或其他的都可以給很多驚喜。」

來源:聯合影音

連日來疫情 升溫，但小豬心情似乎不受影響，「很享受，因為可以藉由疫情期間，去感受生活，放慢腳步並體驗很多人生，可能因為從出道到現在都在打拚，休息時間都很短暫，但現在變成慢活時，反而感覺很舒服，人生當中其實仍有很多東西從未接觸，比方說我一直強調的高爾夫球，這是我以前到現在，從來沒想過會接觸的一項運動，但既然接觸了，就有很多領悟、體驗，或是還有很多東西的正向來源，我覺得滿好的。」

另外，徐乃麟出席醫美診所活動，兒子徐新洋和俄國女友Soa感情穩定，徐乃麟透露明年小倆口應該就會定下來，他已準備好婚房，不打算跟兒子同住，「小孩還是不要住一起，跟媳婦女婿住，在家裡不自在。」他表示之前有投資 的空房，可以讓兩人住，不過他不希望他們先有後婚，還是要按規畫慢慢來，等經濟有足夠基礎再說。