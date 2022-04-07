陳美鳳塵封辣照出土 19歲就被媽媽要求穿塑身衣

65歲陳美鳳保養得宜，人稱「台灣最美麗歐巴桑」。(取材自臉書)

人稱「台灣最美麗歐巴桑」的65歲陳美鳳保養得宜，她5月1日將首度站上高雄流行音樂中心開唱，她形容感受就像回娘家般親切，「疫情 發燒前還時常去新加坡 、馬來西亞參加大型演出，這檔演唱會對自己意義非凡，很期待看到台下滿滿的鄉親捧場。」

日前高雄流行音樂中心在臉書Po出陳美鳳和豬哥亮昔日的作秀照片，只見陳美鳳當時較為黝黑，火辣造型秀出香肩與小蠻腰，北半球若隱若現相當吸睛，不僅吸引粉絲熱議，陳美鳳也留言「好珍貴的回憶」。

陳美鳳常和粉絲分享辣照，永保一顆年輕的心、對美的挑剔堅持，是她的凍齡秘訣。她提到19歲開始就被媽媽要求穿塑身衣，雕塑 出完美體態，日後自己靠飲食控制、運動，即使大魚大肉，也不擔心發胖，這年紀依然小腹平坦、腰身纖細，偶爾衣服還穿S號，令人稱羨，腰部也是她最有自信的部位。

對於感情，她能接受年紀比自己小的對象，但不能相差太多而變成「母子戀」，害羞笑說：「我吃不下去，年紀差太多的會太像兒子，多少有點輩份的顧慮，40幾歲的，可以接受。」至於年紀大的，她也不排斥，「很多年長的，保養得也不錯啊！」