瓊瑤市值8686萬美元豪宅重建 將成立故事館

高近七層樓的火焰木以及高約六層樓的鳳凰木，雙雙遷出長住超過30年的庭院可園。（圖：可園春日雅集提供）

台灣作家瓊瑤與家人遷出台北東區「可園」，配合政府危老重建政策，拆建新廈。這座孕育浪漫文學篇章、經典影視作品的花園小樓，即將在4月23、24日舉辦雅集活動，與市民朋友共享整個周末的美好春光。

瓊瑤家人表示，未來亦希望於可園現址籌辦「瓊瑤故事館」，一方面紀錄、典藏瓊瑤的文學、影劇之成就，一方面也鼓勵新生代創作人才，使「文化創意」成為得以代代相傳的具體實現，等待新廈真正動工，將開始逐步規畫。

市值25億台幣（約8686萬美元），興建至今30年的可園將改建成14層樓高的電梯大廈，預計耗時4到5年完工。歷年來不少瓊瑤快炙人口的作品，都在「可園」取景，像是由劉文正、林青霞等主演的電影 「燃燒吧！火鳥」、「我是一片雲」，都是在可園激發靈感。此次的春日雅集除了讓粉絲回顧「懷舊」昔日經典，也要「迎新」。

懷舊方面，瓊瑤40年來累積的影音產品、日常小物、書刊紙冊、寫真文宣，目前也由家人整理出來，同時在23、24日舉行義賣，包括瓊瑤與孫女、青年藝術家陳可嘉親手完成的數十幅拼圖，也將精選最具代表的幾幀義賣，迎新則是將邀請青年藝術家開辦文創市集，把台北市忠孝東路「東區巷弄」的時尚意義，帶進這座曾經啟發無數愛情夢想的庭院，讓年輕笑語再次洋溢在花木扶疏的石板路上。義賣所得款項留做未來「故事館」的研究經費與營運基金。

瓊瑤和孫女陳可嘉合力完成的拼圖「三隻小貓」將舉辦義賣。（圖：可園春日雅集提供）

瓊瑤兒媳、華文創董事長何琇瓊表示，可園的主人雖已遷出，裡面的生活氛圍還沒完全散去，歡迎朋友們能支持青年藝術家的文創市集還有為籌備「故事館」舉行的義賣活動，瓊瑤故事館初步規劃將會展出瓊瑤40多年來累積之手稿、出版品，參與製作之影視作品、劇本、歌曲之樂譜及錄音，乃至劇照、工作照、道具、生活用品、擺設小物、書法字帖、繪畫框裱等，堪稱為私人美術館 。

瓊瑤有「愛情教母」、「愛情王國」之稱號，她於可園生活時間超過40年，更是全球華人 共享的生活歷程中非常重要的文化象徵。懷舊、迎新、傳承，便是「瓊瑤故事館」創設之宗旨。