我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世富豪榜：馬斯克登榜首 鍾睒睒蟬聯中國首富

維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶

瓊瑤市值8686萬美元豪宅重建 將成立故事館

記者楊起鳳／綜合報導
高近七層樓的火焰木以及高約六層樓的鳳凰木，雙雙遷出長住超過30年的庭院可園。（圖：可園春日雅集提供）
高近七層樓的火焰木以及高約六層樓的鳳凰木，雙雙遷出長住超過30年的庭院可園。（圖：可園春日雅集提供）

台灣作家瓊瑤與家人遷出台北東區「可園」，配合政府危老重建政策，拆建新廈。這座孕育浪漫文學篇章、經典影視作品的花園小樓，即將在4月23、24日舉辦雅集活動，與市民朋友共享整個周末的美好春光。

瓊瑤家人表示，未來亦希望於可園現址籌辦「瓊瑤故事館」，一方面紀錄、典藏瓊瑤的文學、影劇之成就，一方面也鼓勵新生代創作人才，使「文化創意」成為得以代代相傳的具體實現，等待新廈真正動工，將開始逐步規畫。

市值25億台幣（約8686萬美元），興建至今30年的可園將改建成14層樓高的電梯大廈，預計耗時4到5年完工。歷年來不少瓊瑤快炙人口的作品，都在「可園」取景，像是由劉文正、林青霞等主演的電影「燃燒吧！火鳥」、「我是一片雲」，都是在可園激發靈感。此次的春日雅集除了讓粉絲回顧「懷舊」昔日經典，也要「迎新」。

懷舊方面，瓊瑤40年來累積的影音產品、日常小物、書刊紙冊、寫真文宣，目前也由家人整理出來，同時在23、24日舉行義賣，包括瓊瑤與孫女、青年藝術家陳可嘉親手完成的數十幅拼圖，也將精選最具代表的幾幀義賣，迎新則是將邀請青年藝術家開辦文創市集，把台北市忠孝東路「東區巷弄」的時尚意義，帶進這座曾經啟發無數愛情夢想的庭院，讓年輕笑語再次洋溢在花木扶疏的石板路上。義賣所得款項留做未來「故事館」的研究經費與營運基金。

瓊瑤和孫女陳可嘉合力完成的拼圖「三隻小貓」將舉辦義賣。（圖：可園春日雅集提供）
瓊瑤和孫女陳可嘉合力完成的拼圖「三隻小貓」將舉辦義賣。（圖：可園春日雅集提供）

瓊瑤兒媳、華文創董事長何琇瓊表示，可園的主人雖已遷出，裡面的生活氛圍還沒完全散去，歡迎朋友們能支持青年藝術家的文創市集還有為籌備「故事館」舉行的義賣活動，瓊瑤故事館初步規劃將會展出瓊瑤40多年來累積之手稿、出版品，參與製作之影視作品、劇本、歌曲之樂譜及錄音，乃至劇照、工作照、道具、生活用品、擺設小物、書法字帖、繪畫框裱等，堪稱為私人美術館

瓊瑤有「愛情教母」、「愛情王國」之稱號，她於可園生活時間超過40年，更是全球華人共享的生活歷程中非常重要的文化象徵。懷舊、迎新、傳承，便是「瓊瑤故事館」創設之宗旨。

電影 華人 美術館

上一則

張蘭提「女人要有德」暗諷大S？網嘆：這種婆婆好可怕

下一則

捐口罩、消毒車助抗疫 黃曉明為上海加油

延伸閱讀

ABC：特勤局為保護杭特拜登 月花3萬租馬里布豪宅

ABC：特勤局為保護杭特拜登 月花3萬租馬里布豪宅
賊闖豪宅搜刮名牌衣 貝克漢夫婦在樓下渾然不知遭竊

賊闖豪宅搜刮名牌衣 貝克漢夫婦在樓下渾然不知遭竊
魔力紅主唱5750萬賣洛縣豪宅 將成沿海社區最貴交易

魔力紅主唱5750萬賣洛縣豪宅 將成沿海社區最貴交易
許家印又賣家產 深圳豪宅降價1.2億元 以2.8億元拋售

許家印又賣家產 深圳豪宅降價1.2億元 以2.8億元拋售

熱門新聞

柏安妮17歲女兒許恩怡（圖），遺傳了媽媽柏安妮的美貌基因。（取材自微博）

梁朝偉最美前任… 17歲女兒複刻母親完美基因

2022-04-01 02:24
黃曉明(左)和Angelababy的婚姻破局，女方說是男方不要她了。(取材自微博)

「黃曉明不要我了」 Baby哽咽談離婚

2022-04-02 02:30
周華健驚爆疫情期間曾和老婆起爭執。（圖：赫亞曼公關提供）

「我就命一條」周華健驚爆冷戰36年美籍老婆

2022-03-31 23:45
蔡少芬（左）去年11月曾在個人社交平台分享出與孫儷的合照，顯示兩人的好交情。（取材自微博）

蔡少芬舉家移居上海 曝孫儷幫她最多：熱心送菜、訊息秒回

2022-03-31 02:26
李嫣現在已是15歲的少女。（取材自微博）

15歲李嫣曬比基尼泳裝照 「三點一線」挨批尺度太大

2022-03-24 02:24
周潤發66歲雖有一頭白髮，仍相當帥氣。取材自微博

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

2022-04-04 08:24

超人氣

更多 >
維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶

維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶
莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市

莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市
過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節
南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊

南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊