黃明志YouTube頻道被駭 60億點閱一夜蒸發

黃明志不滿YouTube頻道被駭客盜用。（視頻截圖）

出道15年的馬來西亞創作歌手黃明志出事了！這些年來他苦心經營YouTube 頻道，4日晚間疑似遭駭客入侵盜用帳戶，粗估60億點閱一夜蒸發，不僅名稱被改為俄文髒話，所有影片全部消失，不僅他的心情受到影響，327萬的訂閱用戶也忍不住哀號。

人在英國工作的黃明志，6日上午，透過臉書發聲：「一定要把帳號拿回來。」

黃明志目前忙著工作，坦言「前天半夜突然收到這樣的噩耗，是有焦慮，但其實我還滿淡定的，不是我不珍惜這13年所經營的心血，而是在很多年前我就有心理準備會有這一天。」

近來藝人社群平台被盜用或無故遭停權事件頻傳，人在倫敦的黃明志發現出事，不禁怒火中燒，在臉書Po幹譙駭客的影片，氣到爆粗口並送上中指，不難想像其難過。

黃明志YouTube頻道從2006年創立，針對此事，黃明志經紀人回應：「昨天晚上被盜，已經聯絡YT協助正在處理中，希望能請YT回溯之前的內容，粗估頻道60億點擊一夜蒸發。」

黃明志的歌曲擁有高傳唱度，網路點閱也很出色，與王力宏 對唱的「漂向北方」逼近2億點閱，跟陳芳語合唱的「玻璃心」點閱也超過4000萬，其他包含澎恰恰、三上悠亞、黃秋生 都和他合作過，未料頻道在4日晚間被盜，粗估60億點閱一夜蒸發，包含王力宏、陳芳語、澎恰恰、三上悠亞、黃秋生等人一夜「消失」在他的頻道。

對此，黃明志的經紀公司表示目前正在加速處理當中，更希望YouTube頻道可以回溯他之前的內容。