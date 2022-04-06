我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世富豪榜：馬斯克登榜首 鍾睒睒蟬聯中國首富

維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶

黃明志YouTube頻道被駭 60億點閱一夜蒸發

記者林士傑／綜合報導
黃明志不滿YouTube頻道被駭客盜用。（視頻截圖）
黃明志不滿YouTube頻道被駭客盜用。（視頻截圖）

出道15年的馬來西亞創作歌手黃明志出事了！這些年來他苦心經營YouTube頻道，4日晚間疑似遭駭客入侵盜用帳戶，粗估60億點閱一夜蒸發，不僅名稱被改為俄文髒話，所有影片全部消失，不僅他的心情受到影響，327萬的訂閱用戶也忍不住哀號。

人在英國工作的黃明志，6日上午，透過臉書發聲：「一定要把帳號拿回來。」

黃明志目前忙著工作，坦言「前天半夜突然收到這樣的噩耗，是有焦慮，但其實我還滿淡定的，不是我不珍惜這13年所經營的心血，而是在很多年前我就有心理準備會有這一天。」

近來藝人社群平台被盜用或無故遭停權事件頻傳，人在倫敦的黃明志發現出事，不禁怒火中燒，在臉書Po幹譙駭客的影片，氣到爆粗口並送上中指，不難想像其難過。

黃明志YouTube頻道從2006年創立，針對此事，黃明志經紀人回應：「昨天晚上被盜，已經聯絡YT協助正在處理中，希望能請YT回溯之前的內容，粗估頻道60億點擊一夜蒸發。」

黃明志的歌曲擁有高傳唱度，網路點閱也很出色，與王力宏對唱的「漂向北方」逼近2億點閱，跟陳芳語合唱的「玻璃心」點閱也超過4000萬，其他包含澎恰恰、三上悠亞、黃秋生都和他合作過，未料頻道在4日晚間被盜，粗估60億點閱一夜蒸發，包含王力宏、陳芳語、澎恰恰、三上悠亞、黃秋生等人一夜「消失」在他的頻道。

對此，黃明志的經紀公司表示目前正在加速處理當中，更希望YouTube頻道可以回溯他之前的內容。

YouTube 黃秋生 王力宏

上一則

金馬影后呂麗萍62歲生日 三婚夫孫海英深情獻花

下一則

大膽曬做醫美過程 「美人魚」林允額頭全是針眼

延伸閱讀

黃明志聲援烏克蘭 反擊駭客：來英國見面講清楚

黃明志聲援烏克蘭 反擊駭客：來英國見面講清楚
黃明志60億點擊YouTube被駭 玻璃心等MV全消失

黃明志60億點擊YouTube被駭 玻璃心等MV全消失
王力宏復出工作？網傳「笑容滿面」拍廣告

王力宏復出工作？網傳「笑容滿面」拍廣告
爭子女親權 宏蕾馬拉松調解9小時 達成不公開共識

爭子女親權 宏蕾馬拉松調解9小時 達成不公開共識

熱門新聞

柏安妮17歲女兒許恩怡（圖），遺傳了媽媽柏安妮的美貌基因。（取材自微博）

梁朝偉最美前任… 17歲女兒複刻母親完美基因

2022-04-01 02:24
黃曉明(左)和Angelababy的婚姻破局，女方說是男方不要她了。(取材自微博)

「黃曉明不要我了」 Baby哽咽談離婚

2022-04-02 02:30
周華健驚爆疫情期間曾和老婆起爭執。（圖：赫亞曼公關提供）

「我就命一條」周華健驚爆冷戰36年美籍老婆

2022-03-31 23:45
蔡少芬（左）去年11月曾在個人社交平台分享出與孫儷的合照，顯示兩人的好交情。（取材自微博）

蔡少芬舉家移居上海 曝孫儷幫她最多：熱心送菜、訊息秒回

2022-03-31 02:26
李嫣現在已是15歲的少女。（取材自微博）

15歲李嫣曬比基尼泳裝照 「三點一線」挨批尺度太大

2022-03-24 02:24
周潤發66歲雖有一頭白髮，仍相當帥氣。取材自微博

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

2022-04-04 08:24

超人氣

更多 >
維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶

維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶
莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市

莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市
過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節
南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊

南加屋主回家遇小偷手捧珠寶 正面反擊打傷跨國竊賊